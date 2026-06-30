Nakon napuštanja 'Lune', Maja se posvetila solo karijeri, a sada živi i radi sa mužem na prekookeanskim kruzerima.

Izvor: Kurir televizija

Grupa Luna bila je jedna od najpopularnijih na muzičkoj sceni tokom devedesetih godina, a pjevačica Maja Marković je brzo osvojila publiku. Ipak, u jeku najveće popularnosti se povukla sa javne scene i optužila Čedu Čvorka da je "honorare trpao u svoj džep".

Godinama živi daleko od Srbije i obilazi planetu kruzerom, a zarađuje tako što sa svojim mužem pjeva i zabavlja goste na prekookeanskim putovanjima.

Prilikom nedavnog pojavljivanja u javnosti, nakon dugogodišnje pauze, pjevačica je svoj trenutni život kratko prokomentarisala riječima: "Moj put je neobičan".

Veoma je aktivna na društvenim mrežama gdje često objavljuje svoje fotografije sa plaže, a ljudi ne vjeruju kako izgleda u 5. deceniji. Maja sada 47 godina, ali tijelo zategnuto.

Optužila ga da je krao honorare

Sukob bivših saradnika postao je javan 2019. godine, kada je Maja u jednom intervjuu iznela šokantne tvrdnje na račun Čede Čvorka. Ona je tada ispričala da ju je frontmen grupe "maltretirao", kao i da joj je uzimao honorare sa nastupa i stavljao ih direktno u svoj džep.

Na Kurir televiziji se nedugo potom odigrao skandal, kada je Maja napustila emisiju kada je ugledala da je u studio ušao Čeda Čvorak.

Podsjetite se:

Pogledajte 00:58 SKANDAL U EMISIJI UŽIVO! Maja Marković napustila studio: Čeda Čvorak došao da je moli za pomirenje MOMENTALNO NAPRAVILA HAOS Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

"One su moj proizvod!"

Frontmen nekadašnje grupe "Luna", koji je u međuvremenu započeo novi biznis u kojem "čas ima posla, čas nema", odbacio je ove optužbe.

Čvorak je nedavno istakao da sa Majom nije ni u kakvom odnosu, prisjećajući se incidenta sa skrivenom kamerom kada je, kako tvrdi, pokušano da mu se "napakuje".

Vidi opis Optužila kolegu da je potkradao, pa napravila skandal u emisiji: Ovako danas izgleda Maja (47) iz grupe Luna Čeda Čvorak, Maja Mrković, Luna Ivan Gavrilović i Čeda Čvorak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/cedacvorak/screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ LUNA Official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: (MONDO - Petar Stojanović) Br. slika: 6 6 / 6 AD



Govoreći o pjevačicama koje su prošle kroz njegovu grupu, Čeda je bio vrlo oštar:

- Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka - zaključio je Čvorak.