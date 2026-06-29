Bivša zadrugarka Stefani Grujić ponovo je u centru pažnje zbog misteriozne objave o udaji.
Bivša učesnica rijalitija "Elita", Stefani Grujić, ponovo je iznenadila javnost i pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju da li je konačno stala na "ludi kamen". Nakon niza skandala i turbulentnih veza, izgleda da je riješila da okrene novi list.
Iako smo od nje u prošlosti navikli na drame i sukobe, Stefani je ovog puta privukla pažnju potpuno drugačijim povodom. Ona je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj pozira u prelijepoj, elegantnoj vjenčanici, što je odmah podgrijalo sumnje da je svadba na pomolu.
Udaje se Stefani Grujić? Trudna ušla u vezu sa ženom i sve krila od bivšeg, a evo sa kim staje na ludi kamen
Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste misteriozni detalj u uglu njene objave - poruka od njenog novog dečka, čiji identitet još uvijek uspješno i strogo krije od očiju javnosti.
"Ti si sve ono što sam želio cijeloga života, kao malom si mi se u snovima pojavljivala i sada si konačno moja", glasila je emotivna poruka kojom se pohvalila bivša zadrugarka.
Sve to je ispratila i romantičnom muzičkom pozadinom, odabravši pjesmu Dženana Lončarevića "Cvete beli", zbog čega su mnogi ubijeđeni da se u njenom životu sprema veliki korak. Ipak, ona se još uvijek nije zvanično oglasila povodom ovih nagađanja kako bi potvrdila ili demantovala udaju, a prošlog meseca je dijelila da ju je izabranik vjerio.
Skandalozna prošlost
Podsjetimo, Stefani je nedavno bila akterka jedne od najšokantnijih afera u istoriji rijalitija. Njena turbulentna romansa sa Danijelom Dujkovićem Munjezom završila se neslavno, nakon čega je iznenadila sve uplovivši u vezu sa Jovanom Tomić Matorom.
Udaje se Stefani Grujić? Trudna ušla u vezu sa ženom i sve krila od bivšeg, a evo sa kim staje na ludi kamen
Ipak, pravi šok za gledaoce uslijedio je kada se saznalo da je Stefani u međuvremenu u tajnosti rodila sina Konstantina, a da je biološki otac upravo Munjez!
(Kurir / MONDO)