Bivša zadrugarka Stefani Grujić ponovo je u centru pažnje zbog misteriozne objave o udaji.

Izvor: YouTube/Zadruga

Bivša učesnica rijalitija "Elita", Stefani Grujić, ponovo je iznenadila javnost i pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju da li je konačno stala na "ludi kamen". Nakon niza skandala i turbulentnih veza, izgleda da je riješila da okrene novi list.

Iako smo od nje u prošlosti navikli na drame i sukobe, Stefani je ovog puta privukla pažnju potpuno drugačijim povodom. Ona je na svojim društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj pozira u prelijepoj, elegantnoj vjenčanici, što je odmah podgrijalo sumnje da je svadba na pomolu.

Vidi opis Udaje se Stefani Grujić? Trudna ušla u vezu sa ženom i sve krila od bivšeg, a evo sa kim staje na ludi kamen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/grujic_stefani/Printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Zadruga Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ATA A AHEL Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Zadruga Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 6 6 / 6 AD

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste misteriozni detalj u uglu njene objave - poruka od njenog novog dečka, čiji identitet još uvijek uspješno i strogo krije od očiju javnosti.

"Ti si sve ono što sam želio cijeloga života, kao malom si mi se u snovima pojavljivala i sada si konačno moja", glasila je emotivna poruka kojom se pohvalila bivša zadrugarka.

Sve to je ispratila i romantičnom muzičkom pozadinom, odabravši pjesmu Dženana Lončarevića "Cvete beli", zbog čega su mnogi ubijeđeni da se u njenom životu sprema veliki korak. Ipak, ona se još uvijek nije zvanično oglasila povodom ovih nagađanja kako bi potvrdila ili demantovala udaju, a prošlog meseca je dijelila da ju je izabranik vjerio.

Skandalozna prošlost

Podsjetimo, Stefani je nedavno bila akterka jedne od najšokantnijih afera u istoriji rijalitija. Njena turbulentna romansa sa Danijelom Dujkovićem Munjezom završila se neslavno, nakon čega je iznenadila sve uplovivši u vezu sa Jovanom Tomić Matorom.

Vidi opis Udaje se Stefani Grujić? Trudna ušla u vezu sa ženom i sve krila od bivšeg, a evo sa kim staje na ludi kamen Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Paparazzo lov / DNK Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/matora23 Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/anita.stanojlovic Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 7 7 / 7

Ipak, pravi šok za gledaoce uslijedio je kada se saznalo da je Stefani u međuvremenu u tajnosti rodila sina Konstantina, a da je biološki otac upravo Munjez!

(Kurir / MONDO)