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Ivona Polumenta podijelila prvu fotografija sina: Iza nje je težak period, a sad uživa sa bebom na grudima

Ivona Polumenta podijelila prvu fotografija sina: Iza nje je težak period, a sad uživa sa bebom na grudima

Autor Marina Cvetković
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Ivona Polumenta porodila se 28. juna i posle dvije ćerke u njihovu porodicu je stigao sin.

Ivona Polumenta podijelila prvu fotografija sina: Iza nje je težak period, a sad uživa sa bebom na grudima Izvor: Instagram printscreen / dadopolumentaofficial

Supruga Dada Polumente, Ivona Polumenta, porodila se u nedelju 28. juna. Ona je na svijet donijela njihovo treće dijete, sina kojem su dali ime Isak. Naslednik je došao nakon dvije ćerke koje ovaj bračni par ima.

Ivona se sada oglasila na svom Instagram storiju i objavila fotografiju kako joj beba spava na grudima, pa se zahvalila svima na lepim željama.

"Ljudi moji, nemam reči kojima bih se zahvalila za sve vaše upućene lijepe riječi i želje koje mi pišete. Sve vam se u životu vratilo trostruko. Mi smo dobro, sve je prošlo kako treba, brzo i lako, Bogu hvala. Uživamo u ovim trenucima, emocijama, mirisima, pogledima, radosti. Ne zamjerite ako ne odgovorim odmah. Ljubav za sve" napisala je Ivona.

Podsjetimo, Ivona je objavila i porodičnu fotografiju na kojoj su pored nje i sina i Dado i njihove dvije ćerke. Uz nju je napisala:

- Isak Polumenta. 28.06.2026. 23:40h. Hvala ti Bože! Hvala najboljima na svijetu.

Inače, me Isak jedno je od najstarijih imena koje potiče iz hebrejskog jezika, od riječi Jicak (Yitzhak). Njegovo moćno značenje prevodi se kao "on će se smijati" ili "neka se raduje".

(Kurir / MONDO)

Tagovi

ivona polumenta sin porođaj

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