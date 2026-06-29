Anđelka se od oca oprostila riječima koje kidaju dušu: "U svakom sledećem životu biram tebe"

Anđelka se emotivno oprostila od oca na Instagramu, uz zajedničke fotografije i dirljivu poruku.

Izvor: Instagram printscreen / andjelkaprp

Otac glumice Anđelke Prpić, Predrag Stević, preminuo je sinoć u Požarevcu, a vijest o smrti Predraga Stevića objavio je i Anđelkin brat putem društvenih mreža.

Glumica je na Instagramu objavila njihove zajedničke, porodične fotografije uz koje se emotivnim riječima oprostila od njega.

"Moj anđeo čuvar. Moj ponos. Moj najbolji čovjek na svijetu. U svakom sledećem životu - biram tebe i naći ću te Neka te anđeli čuvaju, a ti pjevuši… ", napisala je Anđelka.

Brat na mrežama saopštio tužnu vijest

On se oca oprostio putem društvenih mreža „Sa bolom u srcu obavještavam vas da je sinoć preminuo moj dragi otac Predrag Stević Preža. Sahrana će se obaviti u srijedu, 1. jula, na Starom groblju u Požarevcu”.

Otac Anđelke Stević Žugić bio je omiljen u svom gradu, uvažen prijatelj i komšija. Od njega se biranim riječima opraštaju oni koji su ga poznavali.

"Nema više mog najboljeg komšije Stević Predraga Preže, prestalo je da kuca srce izuzetnog čovjeka. Porodici iskreno saučešće", navodi se u jednoj objavi.

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