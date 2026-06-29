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Otkriveno čime se bavi Mirko Šijan: Dnevno zaradi i do 300.000, isplivali svi detalji o biznisu

Otkriveno čime se bavi Mirko Šijan: Dnevno zaradi i do 300.000, isplivali svi detalji o biznisu

Autor Ana Živančević
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Mirko Šijan preuzeo je porodični biznis Bojane Rodić, a na pijaci zarađuje više od 300.000 dinara dnevno.

Otkriveno čime se bavi Mirko Šijan Izvor: Instagram / Bojana_Rodic

Mirko Šijan je posle vjenčanja sa Bojanom Rodić preuzeo dio njenog porodičnog biznisa, a u pitanju su tezge na pijaci.

Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

"Bojana i Mirko su jako vrijedni. Ljudi na pijaci ih obožavaju, uvijek su nasmijani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer", rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

"Kod njih na tezgi je stalno gužva"

Koliko se dnevno može zaraditi na pijaci otkrio je čovjek koji radi blizu Mirkove tezge.

"Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu umije da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mliječnim proizvodima", tvrdio je on za Informer.

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Tagovi

mirko šijan Bojana Rodić posao

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