Pjevačica Zorica Brunclik podijelila emotivnu priču o svom detinjstvu, razvodu roditelja i borbi za bolji život sa svojom porodicom.

Izvor: Lepa i Srecna

Pjevačica Zorica Brunclik danas proslavlja svoj 71. rođendan. Iako je tokom višedecenijske karijere ostvarila veliki uspjeh i stekla status muzičke legende, njen život nije oduvijek bio lak.

Naime, srećno djetinjstvo slavne pjevačice naglo je prekinuo razvod roditelja, koji je pratila stalna i mučna borba među njima. To je najviše uticalo na Zoricu i njenu braću, koja su, uprkos očevom bogatstvu, godinama živjela u teškom siromaštvu.

„Mama Zlatija je sama brinula o meni i trojici braće. Živjeli smo u najvećoj bijedi, jer je majka imala jadnu platu. Ne postoji ništa čega bih voljela da se sjetim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim. Bila sam najstarija i jedino žensko u porodici. Pošto su se moji roditelji veoma rano razveli, mama je živjela u Smederevu, otac u Beogradu, a ja sam odrastala okružena i siromaštvom i bogatstvom“, započela je priču pjevačica, a potom objasnila porodičnu situaciju koja je njoj i njenoj braći najteže padala.

Vidi opis "Željeli su da me usvoje, ali me mama nije dala": Zorica Brunclik sa porodicom dijelila jedno jaje, otkrila detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Pinkove zvezde Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 7 7 / 7

„Otac me je odvodio i ostavljao po nekoliko mjeseci kod svoje prebogate porodice, samo da bi mami napakostio. Kod njegovih sam živjela kao bubreg u loju, nosila najbolju odjeću, jela najfiniju hranu... Poslije određenog vremena mama bi dolazila po mene da me vrati kući, a ja sam je tada najviše mrzjela, jer me vraćala u siromaštvo“, priznala je Brunclik svojevremeno u intervjuu za Story.

„Nije mi bilo jasno zašto sam baš ja bila potrebna, kada je imala još djece. Tek kasnije sam shvatila da je moj otac, dovodeći me kod sebe, samo želio da napakosti mojoj majci. Svojim očima sam mogla da vidim koliko je težak posao radila u ciglani, jer sam joj nosila doručak koji se sastojao samo od hljeba i flaše vode“, ispričala je Zorica, koja je zamalo bila usvojena.

„Pošto u očevoj porodici dugo nije bilo djece, njegovi roditelji, koji su bili veoma mladi i insistirali da ih ne zovem baba i djed, željeli su da me usvoje, ali me mama nije dala. Kasnije se majka drugi put udala, čini mi se samo da bi mom ocu stavila do znanja da ne može da dolazi kad god poželi“, rekla je pjevačica.

Zorica nikada nije krila da je sa porodicom dijelila i ono malo što su imali.

„Mi smo zaista kao porodica bili siromašni, neko ko je jedno jaje dijelio na četiri dijela sa još trojicom braće. A onda dođete u situaciju da možete da pojedete koliko god hoćete jaja, i svi oko vas“, rekla je svojevremeno, pa dodala:

„Često mi kažu djeca: ‘Što to stalno ponavljaš?’ Ja kažem: ‘Ne ponavljam ja to zbog vas, već zbog sebe.’“