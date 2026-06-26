Dea Đurđević s mužem otišla na Ostrog: Voditeljka blista u drugom stanju, a pogledajte Lazara (Foto)

Voditeljka Pink televizije Dea Đurđević, objavila slike iz manastira Ostrog

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Poznata voditeljka Dea Đurđević i njen suprug Lazar Petrović s nestrpljenjem iščekuju dolazak svog prvog djeteta. Dea sitno broji do porođaja kada će na svijet donijeti djevojčicu. Buduća majka se često oglašava na društvenim mrežama, a njena najnovija objava privukla je posebnu pažnju.

Dea i Lazar su posetili jednu od najvećih svetinja – manastir Ostrog, gdje su zabilježili divan zajednički trenutak.

Na fotografiji koju je voditeljka podijelila sa svima, ona pozira u dugačkoj roze haljini koja joj savršeno pristaje i nježno ocrtava njen trudnički stomak.

Pogledajte slike budućih roditelja:

(Blic, MONDO)





