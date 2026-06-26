"Ja vidim nju i znam da to nema veze s mozgom": Đorđe David o ćerki i dijagnozi s kojom nije htio da se pomiri

Pjevač Đorđe David progovorio je jednom prilikom o naslednici Staši koja danas ima 11 godina. On se dotakao njenog djetinjstva i toga kako je imala problem da progovori, što ih je jedno vrijeme brinulo.

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Đorđe David otvoreno je govorio o izazovima pred kojim su se našli on i njegova partnerka Ana dok je Staša bila mala. Ona nije progovorila na vrijeme, a onda je jedna rečenica vaspitačice iz vrtića dodatno uzdrmala porodicu.

"Do neke godine i šest mjeseci Staša nije ni jedno slovo izgovorila, bilo je "ba, blu, a, e", sa sve onim curenjem. Onda smo mi njoj dali mobilni telefon prebačen na engleski jezik i dijete je progovorilo na engleskom jeziku bez akcenta. Mi smo sa njom imali konverzaciju na engleskom jeziku" otkrio je Đorđe i dodao:

"Ona odlazi u obdanište i jednog dana me zove vaspitačica i kaže: "Dođite, molim vas, na razgovor oboje. Jako je važno" i dolazimo i ona nam kaže da dijete ima naznake blagog autizma. Ja pogledam, Ana se naravno potresla. Ja vidim nju i jasno mi je da to nema blage veze s mozgom. Pitao sam je kako je to primijetila, a ona kaže: "Pa, svi idu za njom, ona je centar ekipi u obdaništu, oni sa njom pokušavaju da pričaju, ali ona ima neke nerazumljive rečenice i niko je ništa ne razumije " rekao je Đorđe.

Dijagnoza se ispostavila kao netačna

"Ona danas ima 11 godina i dalje se prebacuje na srpski. Znaš kad tako veliko dijete pogriješi nešto, pa ja vrištim od smijeha na šta ona kaže da to nije smiješno i da mora da se popravi. To je očigledno bilo nekako raspjevanije, izgleda da joj je srpski jezik bio tvrd. Ona je preko mobilnog telefona kasnije naučila da priča kineski sa djecom u Bloku 44 i 45, naučila je njemački jezik, a engleski priča kao srpski " rekao je David gostujući na Adria televiziji.

Odnos Đorđa Davida i njegove partnerke Ane sa kojom ima ćerku ne prestaje da intrigira javnost. Đorđe je od izabranice stariji 18 godina, a mnoge je iznenadilo to što muzičar ne živi sa njom i ćerkom.

"Ja sam odavno digao ruke od sebe u tom pogledu da ću imati dijete i da ću upoznati srodnu dušu, nekoga ko to kapira i da to neču nikada sresti. Onda se desila Ana, na pragu mog trećeg doba, koja je 18 godina mlađa i koja je sve ono što ja imam u glavi upakovano kada je u pitanju vizuelni izgled, pošto smo mi gluplji pol i kada je u pitanju glava. Volim da kažem da sam najbolji otac jer sam mojoj Staši izabrao najbolju majku na svijetu. Ona zna da sam ja bolesnik koji ne može da zaspi kada televizor nije uključen, da je košarka moja pasija i da to noću nadoknađujem " rekao je Đorđe.

Roker je istakao da ni njegova izabranica ne može da zamisli da oni žive zajedno.

"Njena rodbina je bila u šoku, ali vremenom su shvatili da je tretiram kao princezu. Sada kada negdje odemo, ona mi kaže: "Znaš ja ne mogu da zamislim sada da živim sa tobom. Naučio si me i navikao na jednu stvar da me uvijek vidiš spremnu, a ne u onim momentima kada ne želim ni samu sebe da gledam". Ne trpi naš odnos i ne trpi Staša, to je najbitnije. Staša je možda najsrećnije dijete u odeljenju, uvijek je nasmijana i svima izlazi u susret, nesebična je. Ona nikada nije čula povišen ton između mene i Ane, ali shvatio sam da te neke rasprave među nama moraju da se dešavaju pred njom da bi shvatila da nije sve samo sreća i radost da je to naoružavanje za budućnost i moraju da znaju da zauzmu stav po pitanju svega " objasnio je on u emisiji "Nije lako biti ja".

(Pulsonline, MONDO)