"To sa Breskvicom je samo priča": Komšije razotkrile Luku Dončića, izgradio milionsku vilu, a živi u stanu u centru

Mještani Ljubljane prate svaki korak Luke Dončića

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Luka Dončić svoju zaradu od uspješne sportske karijere pametno je ulagao, pa se njegova imovinska vrijednost u Sloveniji procjenjuje na osam miliona eura.

U rodnoj Ljubljani ima stan u kom je odrastao i vile na impozantnim lokacijama, od kojih jedna košta 1,84 miliona eura, ima 341 kvadrat i nalazi se na parceli od 1.408 metara kvadratnih. Druga nekretnina, koja je na periferiji grada, procjenjuje se na 1,9 miliona eura.

Ekipa Kurira nedavno je boravila u Ljubljani i u razgovoru sa stanovnicima grada saznali da košarkaš ne boravi u vilama kad je u Sloveniji, već da je mir pronašao u stanu u centru grada.

"Luka živi u centru grada, u zgradi koja je na dvije ulice od glavnih ulica u Ljubljani. To je mirno okruženje s lokalcima. Iako ima sve one nekretnine van grada, odlučio je da se skući u centru Ljubljane i tu je već neko vrijeme" rekao je jedan mještanin Ljubljane koji izuzetno poštuje Dončićevu karijeru.

I jedan taksista je potvrdio ovu priču.

"Luka je u centru, viđao sam da se pisalo da živi van grada u onim vilama, ali on je to kupio samo kako bi pametno uložio novac koji je pošteno zaradio. Dečko je vrlo skroman i njemu ne trebaju kuće od 300 i 400 kvadrata da bi bio srećan. Imam prijatelje koji žive odmah do njegove zgrade i oni ga rijetko sreću, a kako kažu, kad imaju sreće da ga sretnu, on je uvijek kulturan i ljubazan i pozitivno odreaguje na sve pozdrave koje mu upute njegovi sugrađani i poštovaoci njegovog lika i djela"rekao je taksista.

Taksista je govorio i o Dončićevom emotivnom životu, s obzirom na to da je bilo raznih priča o raskidu s vjerenicom i vezi s pjevačicom Anđelom Ignjatović Breskvicom.

"Ma ne. Mislim da je to više bila priča nego što je nečega bilo " rekao je taksista.

Interesantno je i to da je upravo Breskvica imala nastup u Ljubljani i da je Luka tada bio u gradu, ali u klubu u kojem je pjevala nije se pojavio.

Vidi opis "To sa Breskvicom je samo priča": Komšije razotkrile Luku Dončića, izgradio milionsku vilu, a živi u stanu u centru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 5 5 / 5



Raskid vjeridbe i otkazano venčanje

Luka Dončić, koji je prije nekoliko dana posjetio Beograd, i slovenačka manekenka Anamarija Goltes raskinuli su vjeridbu. Prema informacijama iz više izvora bliskih paru, do raskida je došlo neposredno pred vjenčanje, zakazano za jul 2026. godine.

" Luka i Anamarija više nisu zajedno. Svadba je trebalo da bude u julu, ali od toga nema ništa. Njihovo okruženje je iznenađeno s obzirom na to da su prije samo tri i po mjeseca dobili drugo dijete " naveo je tada izvor.

Par ima dvije ćerke, Gabrijelu, rođenu 2023. godine, i Oliviju, koja je na svijet došla krajem 2025. godine.

Njihova ljubavna priča počela je još u djetinjstvu, kad su imali 12 godina, a njihove porodice su se upoznale na ljetovanju na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Iako se spekulisalo o kratkom raskidu 2018. godine, prije NBA drafta na kojem je Dončić izabran, par je brzo obnovio vezu.

Anamarija Goltes se bavila plesom i radila kao fitnes instruktorka, a najpoznatija je po karijeri modela. Diplomirala je ekonomiju u Ljubljani i pojavljivala se na naslovnicama brojnih modnih časopisa.

Svjetski mediji brujali o Dončiću i Breskvici

Nakon ove vijesti počelo je da se šuška da je mogući razlog prekida vjeridbe srpska pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica, o čemu su pisali i svjetski mediji, budući da joj je Luka lajkovao objave na društvenim mrežama. Međutim, to je brzo palo u vodu jer je pjevačica već uplovila u vezu s imućnim biznismenom.

Vidi opis "To sa Breskvicom je samo priča": Komšije razotkrile Luku Dončića, izgradio milionsku vilu, a živi u stanu u centru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ brrrreskvica Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Instagram printscreen/ brrrreskvica Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Instagram printscreen/ brrrreskvica Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica/Printscreen Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Instagram/brrrreskvica/Printscreen Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Instagram/brrrreskvica/Printscreen Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica/Printscreen Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MONDO Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: TV Pink/screenshot Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Instagram printscreen / brrrreskvica Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Instagram/brrrreskvica Br. slika: 19 19 / 19

(Kurir, MONDO)