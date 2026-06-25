"Iskoči mi njena slika, a ja gledam gore u Gugl": Haris žestoko o Melini, otkrio na šta sad troši bogatstvo

Pjevač Haris Džinović stavio je tačku na priču sa bivšom suprugom Melinom Galić poznatijom kao Džinović i, kako tvrdi, ne želi više da ima bilo kakve veze sa njom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Haris Džinović stavio je tačku na priču sa bivšom suprugom Melinom Galić, poznatijom kao Džinović i, kako tvrdi, ne želi više da ima bilo kakve veze sa njom.

Iako iz dugogodišnjeg braka imaju dvoje djece, sina Kana i ćerku Đinu, folker ističe da ga više ne zanimaju ni njen život ni dešavanja vezana za nju. Toliko je odlučan da okrene novi list da izbjegava čak i vijesti i fotografije na kojima se Melina pojavljuje.

Poznat po tome što uvijek govori otvoreno i bez ustručavanja, Džinović je otkrio kako reaguje kada na internetu sasvim slučajno naiđe na sadržaj u kojem se pominje njegova bivša supruga.

"Ja ne čitam vijesti o mojoj bivšoj supruzi. Iskoči mi, ja vidim Melininu sliku i preskočim. Ja često gledam gore u Gugl, samo da ne bih vidio sliku!", bio je potpuno isključiv Haris.

Pored kraha braka, javnost je intrigiralo i šta se dešava sa imovinom i finansijama poznatog pjevača. Očigledno je da Haris sada planira da uživa u čistom hedonizmu! Za sebe tvrdi da je "normalan, gospodin čovjek i obrazovan", dodajući da "nije sreća para puna vreća".

"Meni su pare potrebne isključivo za dobro vino, klopu i neko putovanje", iskreno je priznao pjevač nedavno za "Kurir".

(Kurir / MONDO)