Urošu Živkoviću žena došla sa neobičnim zahtjevom: Priznao šta je uradila, ovo od Jovane nije očekivao

Uroš je priznao da je za kompletnu ideju zaslužna njegova supruga.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Uroš Živković odlučio je da ovoga puta potpuno izađe iz sopstvene zone komfora, a uz podršku supruge Jovane, to mu je definitvno pošlo za rukom.

Ne krije zadovoljstvo zbog pozitivnih komentara koje nova numera pod nazivom “Pitam te” dobija, ali otkriva da mu snimanje vrelih scena sa plesačicama nije bilo nimalo prijatno.

"I dalje mi je neprijatno zbog toga. Moram da se zahvalim supruzi i mom timu, mnogo su dali za ovu pjesmu i to se izgleda osjeća. Lakše mi je da pevam 12 sati bez prestanka nego da snimam spotove. To mi je uvijek traumatično i stresno, ali šta ćemo, posao zahtijeva da se pjesme ekranizuju“, rekao je pevač.

Posebno je istakao ulogu svoje supruge, koja je, kako kaže, bila jedan od glavnih pokretača cijele ideje.

"Moram da kažem da je ovo bila njena inicijativa. Nisu mi dali prostora da razmišljam, cijeloj porodici se jako svidjela pjesma. Ova pjesma je drugačija, lepršava je, tekst nije naporan. Vidjećemo šta će se desiti, ali za sada djeluje dobro“, iskreno je rekao Uroš.

Pjevač ističe da je vremenom naučio da ne gaji prevelika očekivanja, ali priznaje da je ovog puta u projekat uložio više nego ikada.

"Naučio sam da ne očekujem previše. Uvijek dajem maksimum, a sada sam dao maksimum i po, pa pogotovo zato želim da uspije", zaključio je Živković.