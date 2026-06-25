logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Urošu Živkoviću žena došla sa neobičnim zahtjevom: Priznao šta je uradila, ovo od Jovane nije očekivao

Urošu Živkoviću žena došla sa neobičnim zahtjevom: Priznao šta je uradila, ovo od Jovane nije očekivao

Autor Đorđe Milošević
0

Uroš je priznao da je za kompletnu ideju zaslužna njegova supruga.

Urošu Živkoviću žena došla sa neobičnim zahtjevom: Priznao šta je uradila, ovo od Jovane nije očekivao Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Uroš Živković odlučio je da ovoga puta potpuno izađe iz sopstvene zone komfora, a uz podršku supruge Jovane, to mu je definitvno pošlo za rukom.

Ne krije zadovoljstvo zbog pozitivnih komentara koje nova numera pod nazivom “Pitam te” dobija, ali otkriva da mu snimanje vrelih scena sa plesačicama nije bilo nimalo prijatno.

"I dalje mi je neprijatno zbog toga. Moram da se zahvalim supruzi i mom timu, mnogo su dali za ovu pjesmu i to se izgleda osjeća. Lakše mi je da pevam 12 sati bez prestanka nego da snimam spotove. To mi je uvijek traumatično i stresno, ali šta ćemo, posao zahtijeva da se pjesme ekranizuju“, rekao je pevač.

Posebno je istakao ulogu svoje supruge, koja je, kako kaže, bila jedan od glavnih pokretača cijele ideje.

"Moram da kažem da je ovo bila njena inicijativa. Nisu mi dali prostora da razmišljam, cijeloj porodici se jako svidjela pjesma. Ova pjesma je drugačija, lepršava je, tekst nije naporan. Vidjećemo šta će se desiti, ali za sada djeluje dobro“, iskreno je rekao Uroš.

Pjevač ističe da je vremenom naučio da ne gaji prevelika očekivanja, ali priznaje da je ovog puta u projekat uložio više nego ikada.

"Naučio sam da ne očekujem previše. Uvijek dajem maksimum, a sada sam dao maksimum i po, pa pogotovo zato želim da uspije", zaključio je Živković.

Tagovi

uroš živković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ