Pjevačica završila u bolnici zbog sjemenki koje svi konzumiramo: Zalijepile joj se za crijeva, prošla pakao

Voda sa čia sjemenkama sve je popularniji napitak za kontrolu tjelesne težine.

Izvor: Pink tv screenshot

Pjevačica Branka Sovrlić je priznala da je bila u bolnici jer je pogrešno konzumirala popularne čia sjemenke, što joj je narušilo zdravstveno stanje.

Svojevremeno se u razgovoru s medijima, na pitanje šta najviše voli da sprema od hrane, Branka prisjetila situacije zbog koje je završila u bolnici.

"Savjetujem svima da jedu ono što su nam i bake spremale i jele, a ne da izmišljamo vruću vodu. Ja sam nedavno završila u bolnici zbog čia sjemenki. Svi su znali da sam u bolnici ali nisu znali šta je razog. Jela sam ih tako, a nisam ih potopila pa su mi se zelijepile za crijeva. I eto, ne preporučujem nikom da to jede, ni slučajno", rekla je pjevačica.

Voda sa čia sjemenkama sve je popularniji napitak za kontrolu tjelesne težine, posebno za smanjenje masti na stomaku. Bogato vlaknima, proteinima i omega-3 masnim kisjelinama, ovo sjeme podstiče sitost, reguliše šećer u krvi i bori se protiv upale.