Glumica Dženifer Grej nedavno je govorila o filmu "Krvava zora" koji je snimala sa kolegom Patrikom Svejzijem gdje je posebno opisivala snimanje "vrućih scena".

Izvor: Youtube printscreen / CPhillips92

Poznati glumački tandem Patrik Svejzi i Dženifer Grej publika je zavoljela u čuvenom filmu "Prljavi ples", ali malo ko zna da su njih dvoje prije ovog filma bili partneri u ostvarenju pod nazivom "Krvava zora".

U pitanju je akcioni film u kome se mnogo trči, puca i ubija, ali postoji jedna scena ljubavnog odnosa između dvoje protagonista. U trenutku snimanja Svejzi je imao 32 godine, dok je Grej imala samo 24.

- Bili smo u vreći za spavanje, a on je bio nervozan i ušao je u vreću pijan - rekla je glumica u jednom intervjuu.

Vidi opis Mračna tajna glumaca iz filma "Prljavi ples": Snimali vruće scene pijani i pod dejstvom narkotika (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/Paramount Network Br. slika: 11 11 / 11

Svejzi nije znao tekst i ekipa je bila prinuđena da ponovi snimanje, al je u montaži ipak sačuvana prva snimljena verzija.

Ono što je mladoj glumici najviše pomoglo u tim trenucima jeste marihuana koju je konzumirala u velikim količinama.

- I tako, bila sam super paranoična i bila sam uplašena. Nisam spavala cijelu noć. Pa kad sam otišla da snimim svoju veliku ljubavnu scenu, svoju veliku, romantičnu scenu sa njim, bila sam tako ljuta jer sam, znate, bila samouvjerena - ispričala je glumica i napomenula da je u tom trenutku bila vrlo mlada i sve je shvatala ozbiljno.

Ovako ona danas izgleda:



- Možda sam bila pomalo iritantna jer sam željela da budem dobra - navela je ona.

Tek kasnije, 1987. došao je čuveni film "Prljavi ples", a glumci su tek na tom setu shvatili da su savršeni tandem.

- Uzme me u naručje i ja pomislim: čovječe, gotova sam - prisjetila se Grej scena plesa koje je snimala sa Svejzijem.

Dženifer Grej priznala je da je kolega Patrik Svejzi privlačio kada su snimali "Prljavi ples" i prisjetila se kako joj je rekao da je voli, da želi da snima sa njom i da smatra da njih dvoje mogu da "unište ovaj film". Ispostavilo se da je bio u pravu jer je film postigao ogroman uspjeh.

Vidi opis Mračna tajna glumaca iz filma "Prljavi ples": Snimali vruće scene pijani i pod dejstvom narkotika (Foto) Prljavi ples Patrik Svejzi Film "Prljavi ples" (1987) trejler Prljavi ples Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / CPhillips92 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Movieclips Classic Trailers Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Movieclips Classic Trailers Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ InStyle Australia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/ InStyle Australia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Svejzi je 2009. godine umro od raka pankreasa. Imao je 57 godina.