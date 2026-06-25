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Gdje živi Desingerica? Kvadrat na periferiji ga koštao 1.500 eura, a ispred zgrade parkirao "ferari" (Foto)

Gdje živi Desingerica? Kvadrat na periferiji ga koštao 1.500 eura, a ispred zgrade parkirao "ferari" (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Ekipa "Paparaco lova" snimila zgradu Dragomira Despića Desingerice

Gdje živi Desingerica? Kvadrat na periferiji ga koštao 1.500 eura, a ispred zgrade parkirao "ferari" (Foto) Izvor: Paparazzo lov / DNK

Dragomir Despić Desingerica svojim pojavljivanjem svaki put izaziva pažnju javnosti, a zahvaljujući javnom poslu, zaradio je ozbiljan novac. Ono što je interesantno jeste da reper i dalje živi u stanu na periferiji Beograda.

Despić je donio odluku da kupi stan i skući se u naselju koji se nalazi na periferiji prijestonice. U ovom dijelu Beograda, cijene kdvarata se kreću od 800 do 1.500 eura. Svoj porodični život započeo je u zgradi koja broji četiri sprata, a naselje je u izgradnji.

Ekipa "Paparaco lova" posjetila je njegov kraj, a ovo su kadrovi porodičnog doma poznatog repera: Ispred zgrade parkiran je njegov Ferari, koji prema pisanju medija, vrijedi oko 150.000 eura.

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Reper nikada nije krio da su mu pasija bijesni automobili, a u svojoj kolekciji ima ih nekoliko. Glavno pitanje je da li je u pitanju vlasništvo ili iznajmljivanje.

Kao tvrde njegove kolege, bolje bi bilo da je Desingerica kupio stan na nekoj atraktivnoj lokaciji, nego što troši pare vozeći tuđe automobile.

Za samo nešto više od godinu dana, Desingerica je promijenio preko 10 automobila, a njihova vrijednost je skoro dva miliona eura.

(Kurir, MONDO)

Tagovi

Dragomir Despić Desingerica desingerica Dragomir Despić kuća

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