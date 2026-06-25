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Ova fatalna brineta je sestra Mije Borisavljević: Mnogi tvrde da su iste, fotografijama zapalila mreže

Ova fatalna brineta je sestra Mije Borisavljević: Mnogi tvrde da su iste, fotografijama zapalila mreže

Autor Ana Živančević
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Sestra Mije Borisavljević izgleda toliko dobro da su svi ostali u šoku kada su vidjeli njene slike.

Ova fatalna brineta je sestra Mije Borisavljević: Mnogi tvrde da su iste, fotografijama zapalila mre Izvor: Pink

Mia Borisavljević važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na domaćoj estradnoj sceni, ali će svi ostati u šoku kad vide njenu sestru.

Njih dvije nevjerovatno liče! Iako djeluje da je estradna diva ta koja je energična, uvijek teži novom i boljem, ne zadržava se samo u domenu muzike već vidike i poslovne projekte širi i na "beauty" segment, činjenica je da je zapravo njena sestra "motor" koji sve pokreće.

O tome svjedoče i slike koje su sestre prije dvije godine napravile putujući po Jugoistočnoj Aziji.

Osim činjenice da su se divno provele, te da nisu požalile ni vremena ni novca koji su izdvojile, dobile su pohvale da su vrlo bliske i da su pravi primer kako sestre treba da funkcionišu. 

Podsjetimo, gostujući u emisiji Amidži šou, Mia je iskreno govorila o situaciji kada je prvi put pomislila da možda nije dobra majka. Na pitanje voditelja: "Navedi jednu situaciju kad si pomislila da si grozna majka", pjevačica je bez zadrške odgovorila i pokazala da i javne ličnosti prolaze kroz iste dileme kao i svi drugi roditelji.

"Bilo je puno takvih situacija, posebno nakon porođaja. Sve i svašta sebi zameraš, hormoni utiču na sve, a najteže mi je palo kada sam imala prvi nastup i ostavila bebu staru mjesec i po dana. Tada sam mislila da sam grozna majka. Sada, iz ove perspektive, gledam drugačije. Sa drugim djetetom mi je bilo lakše, nisam imala toliku grižu savjesti. Moraš da shvatiš da je to normalno, ali tada je bilo stvarno teško", iskrena je bila Mia.

Izvor: Telegraf/ MONDO

Tagovi

mia borisavljević sestra

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