Anica Milenković, popularna pjevačica, podijelila je svoju borbu sa gojenjem i povratkom na muzičku scenu nakon života u Americi.

Izvor: Instagram/anica_milenkovic_official

Pjevačica Anica Milenković bila je veoma popularna tokom devedesetih i dvehiljaditih godina, nakon čega se povukla sa muzičke scene i preselila u Sjedinjene Američke Države, gdje je osnovala porodicu. Kasnije se ponovo vratila muzici i aktivnom javnom životu.

Tokom života u Americi imala je period borbe sa viškom kilograma, kada je dostigla 115 kilograma, ali je uspjela da napravi veliku promjenu i svoju težinu svede na oko 65 kilograma.

Vidi opis Šok transformacija pjevačice, imala 115 kg pa skinula 55: "Zbog stresa oko sina sam se gojila" Anica MIlenković "Na lančiću ime tvoje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram printscreen / anica_milenkovic_official Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Youtube/ Anica MilenkovicScreenshot Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/ Anica MilenkovicScreenshot Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Youtube printscreen / Anica Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Youtube printscreen / Anica Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: YouTube/AnicaMilenkovic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: YouTube/AnicaMilenkovic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagram/anica_milenkovic_official Br. slika: 13 13 / 13

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam prije 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspjela sam da oslabim, a onda je uslijedila druga trudnoća - pričala je Anica Milenković.

"Sin je rođen bez sluha"

Podsjetimo, ona se susrela i sa teškim životnim udarcem jer je njen sin rođen bez sluha.

- Opet sam smršala, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacija i stresa počela sam naglo da se gojim - rekla je pjevačica.

Pogledajte kako je Anica dotjerala liniju:

Kada se Filip oporavio, Anica se bacila na težak posao.

- Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod ljekara, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitnes trenera. Rekla sam sebi: "Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i sa njom". Tada je počeo da mi se mijenja izgled, ali i život. Sa njenom ishranom sam za kratko vrijeme, od juna do decembra sa 115 kilograma spala na 63. Želim da imam 58 kilograma u idem ja tom cilju - rekla je Milenkovićeva svojevremeno, koja će 26. i 27. juna nastupiti na koncertima "Južnog vetra" na stadionu "Tašmajdan".

Prisjetimo se Anice u jeku popularnosti: