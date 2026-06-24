Anica Milenković, popularna pjevačica, podijelila je svoju borbu sa gojenjem i povratkom na muzičku scenu nakon života u Americi.
Pjevačica Anica Milenković bila je veoma popularna tokom devedesetih i dvehiljaditih godina, nakon čega se povukla sa muzičke scene i preselila u Sjedinjene Američke Države, gdje je osnovala porodicu. Kasnije se ponovo vratila muzici i aktivnom javnom životu.
Tokom života u Americi imala je period borbe sa viškom kilograma, kada je dostigla 115 kilograma, ali je uspjela da napravi veliku promjenu i svoju težinu svede na oko 65 kilograma.
Šok transformacija pjevačice, imala 115 kg pa skinula 55: "Zbog stresa oko sina sam se gojila"
Anica MIlenković "Na lančiću ime tvoje"
- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam prije 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspjela sam da oslabim, a onda je uslijedila druga trudnoća - pričala je Anica Milenković.
"Sin je rođen bez sluha"
Podsjetimo, ona se susrela i sa teškim životnim udarcem jer je njen sin rođen bez sluha.
- Opet sam smršala, ali je moj sin Filip rođen bez sluha i ugradili su mu implant kada je imao godinu dana. Zbog njegovih operacija i stresa počela sam naglo da se gojim - rekla je pjevačica.
Pogledajte kako je Anica dotjerala liniju:
Šok transformacija pjevačice, imala 115 kg pa skinula 55: "Zbog stresa oko sina sam se gojila"
Kada se Filip oporavio, Anica se bacila na težak posao.
- Pila sam razne preparate, držala sam dijete, išla kod ljekara, ali sam brzo odustajala. Po preporuci prijatelja, 2018. godine došla sam do nutricioniste i fitnes trenera. Rekla sam sebi: "Sve sam probala, ne košta me ništa da probam i sa njom". Tada je počeo da mi se mijenja izgled, ali i život. Sa njenom ishranom sam za kratko vrijeme, od juna do decembra sa 115 kilograma spala na 63. Želim da imam 58 kilograma u idem ja tom cilju - rekla je Milenkovićeva svojevremeno, koja će 26. i 27. juna nastupiti na koncertima "Južnog vetra" na stadionu "Tašmajdan".
Prisjetimo se Anice u jeku popularnosti:
Šok transformacija pjevačice, imala 115 kg pa skinula 55: "Zbog stresa oko sina sam se gojila"