"Radio sam nelegalne stvari": Reper šokirao priznanjem o kriminalnoj prošlosti, dvije godine nosio nanogicu

Popov je zbog nelegalnih aktivnosti proveo dvije godine u kućnom pritvoru.

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Reper Marko Popov, poznatiji kao Popov, priznao je da je imao problema sa zakonom, zbog čega je nosio nanogicu. Popov, koji je sarađivao sa Nućijem, priznao je da je u kućnom pritvoru bio dvije godine.

Gostujući u emisiji "Ami dži šou" dobio je nezgodno pitanje, pa je iznenadio sve odgovorom.

- Da li si nekad prekršio zakon i bio privođen i zbog čega? - pitao je Ognjen Amidžić.

- Jesam, kršio sam zakon. Radio sam neke nelegalne stvari - rekao je on.

- Koliko si dugo bio u pritvoru? - nastavio je Ognjen.

- U kućnom, dvije godine - dodao je reper.

Rasta u pritvoru snimio film sa sve nanogicom

Još jedan naš poznati reper Stefan Đurić Rasta nosio je nanogicu u kući. Prije par godine je kao bomba odjeknula vijest da je Rasta uhapšen zbog posjedovanja nelegalnih supstanci. Nakon četiri mjeseca zatvora osuđen je na godinu dana kućnog pritvora, međutim nije gubio vrijeme, već snimao film u kojem se govori o danima koje je proveo iza rešetaka.

Prisjetimo se Raste sa nanogicom u stanu: