U centru varoši nalazi se velika kuća sa ogradom, dodatno osigurana video-nadzorom, gde živi samo Slobodan, dok je Mirjana uglavnom u drugoj kući, gde radi, iako je učiteljica u penziji.

Izvor: Nikola Anđić / Kurir

Svetlana Ceca Ražnatović rođena je u Žitorađi u blizini Prokuplja, gde je i odrasla sa svojom sestrom Lidijom i roditeljima, ocem Slobodanom i majkom Mirom.

Pevačica je iznenadila priznanjem da bi radije živela na selu, nego u Beogradu, ali joj obaveze još ne dozvoljevaju da učini taj korak.

Evo kako izgleda njena kuća u Žitorađi:

Vidi opis Cecina kuća u Žitorađi je najveća u selu, renovirali je dve godine: Ima i video nadzor, komšije progovorile Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Nikola Anđić / Kurir, Aleksandar Maksić Br. slika: 8 8 / 8

- Volela bih da odem na selo, ali mi obaveze to ne dozvoljavaju... Gušim se u smogu u Beogradu, ali trpim... - rekla je Ceca, a da li je mislila na svoje rodno Žitorađe ili na nekom bližem manjem mestu, kao što je izabrao njen sin Veljko, nije poznato.

Ekipa Kurira pre nekoliko godina je obišla pevačicino rodno mesto, gde su razgovarali sa njenim komšijama i ljudima s kojim je odrasla. U centru varoši nalazi se velika kuća sa ogradom, dodatno osigurana video-nadzorom, za koju su meštani rekli da pripada porodici Veličković, ali da tu živi samo njen otac Slobodan, dok je Mirjana uglavnom u drugoj kući, gde radi, iako je učiteljica u penziji.

- Viđam Cecinog sina Veljka, on je često ovde, spava kod dede. Uglavnom dolazi sam, dovede psa, pa ga čujem usred noći kada laje. Otac joj živi ovde pored mene, a majka je dole, ima još jednu kuću. Ona tamo drži stoku, ima obaveze. Ranije smo mi išli jedni kod drugih na kafu, a sada već ne. Mirjana uvek ima posla, ona žena sprema zimnice i za sebe i za Cecu, Veljka, Lidiju - ispričala je prva komšinica Veličkovića.

Vredna i skromna

Kuće u kojoj boravi Cecina majka se nalazi u blizini pijace, odmah pored pruge. Na prvi pogled, niko ne bi pomislio da ona pripada Ražnatovićima. Kuća je ograđena visokim zidom i metalnom kapijom, jedna strana fasade je završena, a primetno je da se dvorište ne održava uredno. U blizini se nalazi prodavnica za decu, čiji je vlasnik potvrdio da to jeste kuća u kojoj boravi Mira Veličković.

U dvorištu su primetili dve koze koje su bile vezane za traktor, kao i dve svinje koje su spavale na terasi ispred kuće.

Vidi opis Cecina kuća u Žitorađi je najveća u selu, renovirali je dve godine: Ima i video nadzor, komšije progovorile Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nikola Anđić / Kurir Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Nikola Anđić / Kurir Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Nikola Anđić / Kurir Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Nikola Anđić / Kurir Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nikola Anđić / Kurir Br. slika: 5 5 / 5

- Ceca je super. Kada dođe ovde, vidim je opuštenu, izgleda kao i svako od nas. Obuče stare stvari, ne šminka se i uvek radi po kući. Hoće ona i u staroj kući da pomogne majci, da opere i počisti. Ne znam što ljude to čudi, pa ona je žena kao svaka druga. Ceca prošeta psa, svima se javi, nasmeje, uvek je ljubazna. Lidija je malo drugačija, ona se odvikla od sela. Gleda nas malo s visine i dolazi dosta ređe u odnosu na Cecu. Veljka joj viđam u poslednje vreme najviše, valjda dolazi zbog te farme i posla koji je ovde pokrenuo. Fin momak, vredan i lepo vaspitan - pričao je jedan Cecin dalji rođak.

- Ima tu u blizini Cecine stare kuće pijaca, odmah iza bazena. Ona je iz svog džepa dala pare da se asfaltira pijaca i da se dovede u red. Majka joj je jako fina žena, vredna i radna. Gaji stoku, živinu, sprema im zimnice, pa je non-stop je u staroj onoj kući. I Slobodan je dobar, njega slabije viđam u poslednje vreme - rekao je rođak.