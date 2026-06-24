Dale bogatstvo plastičaru pa se pokajale: Poznate ličnosti koje su izvadile silikone i vratile prirodan izgled

Brojne poznate ličnosti sa domaće scene su poslednjih godina odlučile da se vrate prirodnom izgledu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Nekada su trčale kod estetskih hirurga i davale na hiljade eura kako bi povećale usne, grudi, popunile jagodice, a sada je sve više onih koje žele sve to da uklone, a mnoge su to već i uradile.

Po svemu sudeći plastična hirurgija nije više tako popularna među poznatim dama, te se sve više okreću prirodnijem izgledu.

Maja Berović

Poslednja u nizu je pjevačica Maja Berović, koja je izvadila silikon iz usana.

" Potrudila sam se da ih vratim na fabrička podešavanja. Ne znam da li je trend. Možda jeste, ali ja meni smetalo. Imala sam problem i iz tog nekog razloga sam se odlučila, naravno i estetskog. Shvatila sam da mi to prosto nije lijepo i da je s godinama postalo ružno pa sam smogla hrabrosti i snage da to uradim. Ali mislim da se vraća taj prirodni izgled, što je dobro" rekla je Maja.

Silikon iz usana su vadile i Marina Visković, Aleksandra Džidža Stojković, Bojana Rajić, Dalila Dragojević, Aleksandra Nikolić i mnoge druge.

Pogledajte slike Marine Visković:

Dejana Živković

Manekenka Dejana Živković, koja se trenutno nalazi u fazi razvoda, javno je priznala da je napravila drastičnu promjenu u svom izgledu tako što se oslobodila svih filera iz lica.

"Dosta toga sam izbacila na svojoj Instagram priči tokom dana, govoreći o svemu što sam ikada radila na sebi, i sada ponosno mogu da kažem da sam uklonila sve te filere. Nekada je bilo kul i in eksperimentisati, misleći da može biti bolje, ponekad jeste, ali ponekad se, nažalost, pretjera. Veoma sam srećna što sam shvatila da je prirodan izgled najljepši i što sam uspjela da vratim svoj izgled od prije 10 godina" počela je manekenka i dodala:

"Imala sam veliku sreću što sam uspjela da vratim svoj izgled što je prirodnije moguće, dok mnogima to, nažalost, nije pošlo za rukom. Neka dobro razmisle da li im je bilo šta potrebno, kao i kojim doktorima se obraćaju za zahtjeve. Prije svega, dobila sam gomilu poruka od djevojaka koje nisu znale kome da se obrate ako pretjeraju sa filerima, zahvaljujući mojoj iskrenosti. To je za mene najveći uspijeh - da mlade djevojke na vrijeme shvate da ljepota nije sve, i da eksperimentisanje s nekim zahvatima ne znači nužno da će postati ljepše, a kamoli da će postići željeni izgled. Želim da znate da sam uvijek tu za bilo kakav savjet i slobodno mi se možete obratiti" poručila je Dejana.

Nataša Bekvalac

Nataša Bekvalac vratila je svoju veličinu grudi. Ona je implante imala godina, ali je riješila da ih izvadi. Sada ističe da se osjeća slobodnije i prirodnije.

"Već 25 godina sa vama prolazim sve faze svog života, svaki pad, svaki uspijeh, lomove i brodolome pa ponovo ustajanje. Iza mene je period koji nije bio lak i odlučila sam da ga prođem sama i u tišini. Hvala vam na predivnim porukama i što brinete, sa vama sam se uvijek osjećala sigurno i bila na sigurnom. Sada sam super, osjećam se dobro, snažno, stabilno. Drage moje žene, mi nismo naše grudi, zadnjica, kosa, koža, mi smo energija,vibracija, ljubav, i sve ono što nas je dovelo do toga da danas budemo žene kakve jesmo. Otpustite sve što više nije vaše, odbacite sve što vas steže i boli. Ja jesam. Pripremam se za novu fazu svog života i jedva čekam da je čujete. Rastemo zajedno. S ljubavlju i poštovanjem. Vaša Nataša" napisala je tada Bekvalčeva na Instagramu.

Ona je i ranije nagoveštavala da nije srećna što je kao mlada povećala grudi.

"Radila sam grudi i grdno se pokajala. Da imam vremeplov nikad ne bih to uradila, ostala bih na prirodnom. Stalno su neke komplikacije kad god je neka estetska operacija. Nikad ništa ne bih dirala na sebi da nisam" rekla je Bekvalceva svojevremeno u emisiji "Amidži šou".

Ovako Nataša izgleda danas:

Stoja

Stoja Novaković je povećala grudi implantima kada se pojavila na estradnoj sceni. Ona je ipak riješila da im vrati prirodan izgled prije svega zbog bolova u kičmi koji su postali nesnosni.

"Silikoni su mi napravili veliki problem s kičmom, pa sam ih sa zadovoljstvom uklonila. Definitivno mi je lakše, samo prirodno! "poručila je Stoja pre tri godine.

Vidi opis Dale bogatstvo plastičaru pa se pokajale: Poznate ličnosti koje su izvadile silikone i vratile prirodan izgled Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/stoja_institucija Br. slika: 10 10 / 10

Tina Ivanović

I njena koleginica Tina Ivanović izvadila je silikone iz grudi nakon što je shvatila da joj uopšte nisu potrebni. Posle intervencije rekla je da ništa više na tijelu neće raditi, kada su takve vrste zahvata u pitanju.

"Estetske intervencije na tijelu više ne. Bila sam onda mlada i luda, sad sam samo luda. Moram da kažem da nemam više implante, sad sam prirodna. Mnogo je ljepše kad si prirodan, prirodni nokti, prirodna kosa, prirodne grudi. Sve prirodno i mislim da je tako najbolje i da se više nikad neću odlučiti na sličan potez" rekla je svojevremeno pjevačica.

Dragica Radosavljević Cakana

Dragica Radosavljević Cakana je među prvima na estradi povećala grudi, ali se brzo pokajala i izvadila silikone. Ona je implante stavila nakon rođenja ćerke. Pošto se s njima nije lijepo osjećala, nakon godinu i po dana opet je otišla na operaciju i izvadila ih. Ona je jednom prilikom rekla da su joj silikoni najveća greška u životu i da se pokajala što je dirala svoje prirodne grudi.

"Davno sam stavila implante u grudi i ubrzo nakon toga ih izvadila. Smetalo mi je, nisam to bila ja. Očigledno je bio jedan blentav trenutak u mom životu. Poželjela sam da mi drugačije izgleda tijelo, pa sam napravila sebi medveđu uslugu. Nakon godinu i po dana sam se riješila te bijede i izvadila ih. Neprijatno mi je kad govorim o ovoj temi, ali kao djevojka sam imala malo veće grudi i, kad sam ih ugradila, kao da sam stavila balone. Posle porođaja se promijenilo tijelo i dobila sam želju da se promijenim, kao što sam i dobila priliku. Na kraju sam shvatila da mi je to bilo nepotrebno jer i bez toga imam veće grudi, koje mi ponekad smetaju. Ja sam lijepa i bez toga " našalila se na kraju Cakana.

(Kurir / MONDO)