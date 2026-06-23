logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Usnimili smo sestru Ivane Boom Nikolić koja se krije od javnosti: 8 godina je starija od nje, evo čime se bavi

Usnimili smo sestru Ivane Boom Nikolić koja se krije od javnosti: 8 godina je starija od nje, evo čime se bavi

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Ivana Boom Nikolić predstavila je svoj prvi album '2000s' na promociji, a među prvima je došla njena sestra.

Kako izgleda sestra Ivane Boom Nikolić? Izvor: MONDO

Pjevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s". U skladu sa temom, pojavila se u stajlingu koji je potpuno inspirisan modom s početka ovog milenijuma.

Pogledajte

00:23
Vatreno izdanje Ivane Boom Nikolic na promociji albuma
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Zgodna Ivana je za ovu priliku izabrala široke farmerke i kariranu majicu, dok je cio izgled upotpunila gomilom efektnih aksesoara.

Pogledajte njene fotografije: 

Podrušku joj je pružila i rođena sestra koja je među prvima došla na ovaj događaj. Ona izbjegava da se pojavljuje u javnosti, a ono što se zna o njoj jeste da je osam godina starija od pjevačice i da predaje biologiju.

Pjevačica nije krila oduševljenja kada ju je ugledala, a dobila je i buket od nje.

Pogledajte kako izgleda Ivanina sestra:

Tagovi

Ivana Nikolić sestra

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ