Usnimili smo sestru Ivane Boom Nikolić koja se krije od javnosti: 8 godina je starija od nje, evo čime se bavi

Ivana Boom Nikolić predstavila je svoj prvi album '2000s' na promociji, a među prvima je došla njena sestra.

Izvor: MONDO

Pjevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s". U skladu sa temom, pojavila se u stajlingu koji je potpuno inspirisan modom s početka ovog milenijuma.

Pogledajte 00:23 Vatreno izdanje Ivane Boom Nikolic na promociji albuma Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Zgodna Ivana je za ovu priliku izabrala široke farmerke i kariranu majicu, dok je cio izgled upotpunila gomilom efektnih aksesoara.

Pogledajte njene fotografije:

Podrušku joj je pružila i rođena sestra koja je među prvima došla na ovaj događaj. Ona izbjegava da se pojavljuje u javnosti, a ono što se zna o njoj jeste da je osam godina starija od pjevačice i da predaje biologiju.

Pjevačica nije krila oduševljenja kada ju je ugledala, a dobila je i buket od nje.

Pogledajte kako izgleda Ivanina sestra: