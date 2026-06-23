Ivana Boom Nikolić predstavila je svoj prvi album '2000s' na promociji, a među prvima je došla njena sestra.
Pjevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom "2000s". U skladu sa temom, pojavila se u stajlingu koji je potpuno inspirisan modom s početka ovog milenijuma.
Zgodna Ivana je za ovu priliku izabrala široke farmerke i kariranu majicu, dok je cio izgled upotpunila gomilom efektnih aksesoara.
Pogledajte njene fotografije:
Usnimili smo sestru Ivane Boom Nikolić koja se krije od javnosti: 8 godina je starija od nje, evo čime se bavi
Podrušku joj je pružila i rođena sestra koja je među prvima došla na ovaj događaj. Ona izbjegava da se pojavljuje u javnosti, a ono što se zna o njoj jeste da je osam godina starija od pjevačice i da predaje biologiju.
Pjevačica nije krila oduševljenja kada ju je ugledala, a dobila je i buket od nje.
Pogledajte kako izgleda Ivanina sestra:
Usnimili smo sestru Ivane Boom Nikolić koja se krije od javnosti: 8 godina je starija od nje, evo čime se bavi