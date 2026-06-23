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Zavirite u luksuzni dom Kneza: Živi u čistom glamuru, a evo koja prostorija u stanu je sve ostavila bez teksta

Zavirite u luksuzni dom Kneza: Živi u čistom glamuru, a evo koja prostorija u stanu je sve ostavila bez teksta

Autor Ana Živančević
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Nenad Knežević Knez, jedan od simbola muzičke scene devedesetih, danas živi povučenijim životom, ali njegova privatnost i dalje intrigira publiku.

Zavirite u luksuzni dom Kneza: Živi u čistom glamuru, a evo koja prostorija u stanu je sve ostavila bez teksta Izvor: Youtube printscreen/RTS Zabava

Nenad Knežević Knez, velika zvijezda devedesetih godina, danas se rijetko pojavljuje u javnosti, ali publika i dalje rado prati dešavanja iz njegovog privatnog života.

Pjevač danas uživa u mirnom porodičnom životu, a jednom prilikom je u emisiji na RTS-u ugostio ekipu i pokazao kako izgleda njegov dom.

Pogledajte kako izgleda njegov dom:

Enterijer je uređen sa dosta ukusa, pa prostorom odišu elegancija i toplina. U prostranom dnevnom boravku dominira velika kožna garnitura, dok su crne stolice i moderni detalji savršeno upotpunili cio ambijent.

Zidovi su okrečeni u nježne, krem nijanse, što u kombinaciji sa tamnijim namještajem stvara veoma prijatnu i opuštajuću atmosferu.

Ipak, mnogima je najzanimljivija bila prostorija sa velikim policama punim knjiga. Zbog ovog detalja, gledaoci su komentarisali da Knezov stan, pored luksuza i udobnosti, ima i onu pravu, toplu porodičnu dušu.

Tagovi

Nenad Kneževic Knez dom

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