Stiglo hitno pismo, učesnica napustila Elitu: Stanje je ozbiljnije nego što su mislili, završila u bolnici

Vanja Živić hitno je napustila Elitu 9. Milan Milošević je iznenada prekinuo emisiju i pročitao pismo produkcije.

Izvor: Youtube / Zadruga

Milan Milošević je sinoć iznenada prekinuo emisiju i pročitao pismo produkcije, a Vanja Živić potom je hitno napustila Elitu 9.

Kako je objašnjeno, ona rijaliti mora da napusti zbog zdravstvenih problema.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Vanja Živić hitno napušta Elitu 9 Izvor: Youtube / Zadruga

"Dobro veče, imam jako važno pismo za vas. Elito, nakon konsultacija sa nekoliko ljekara specijalista kao i sa Vanjinom doktorkom, produkcija je donijela odluku da ona iz zdravstvenih razloga odmah ovog trenutka mora da napusti Elitu. S obzirom da Vanja mjesecima ne sluša savjete svog doktora, a kako je njena zdravstvena situacija veoma ozbiljna i mnogo ozbiljnija nego što mislite, morali smo da donesemo važnu odluku kako ne bismo mi odgovarali zbog Vanjine neodgovornosti prema sebi i svom zdravlju. Vanja, neophodno je da se odmah spakuješ i napustiš Elitu zauvijek. U nadi da ćeš svoju zdravstvenu situaciju u spoljašnjem svijetu ozbiljno shvatiti i da ćeš poslušati savjet ljekara, želimo ti brz oporavak" pročitao je Milan pismo produkcije i dodao: " Vjerovatno će morati u bolnicu da ide jer situacija nije naivna."

Pogledajte kako se Vanja pozdravila sa Janjušem, sa kojim je uplovila u vezu:

Vanja Živić se pozdravlja sa Janjušem pre izlaska iz Elite Izvor: Youtube / Zadruga

Afera sa mužem Žane Omnije

Podsjetimo, Žana Omnia je pričala o aferi svog bivšeg muža Bobanca i Vanje.

"Nisam ja prva iznijela da su njih dvoje zajedno, jedino što sam rekla: "Ne sjedim sa ljudima sa kojima se Vanja druži u spoljnom svijetu, jedino što nas dvije dijelimo u spoljnom svijetu je moj bivši muž". Onda je ona ušla u Elitu i voditelji su je pitali i ona se upecala i sve ispričala sama. Malo je bocnuta i ona pokazala sve."

"Posle sam vidjela da me izaziva da želi da pričam. O mom bivšem mužu i najboljem prijatelju nisam rekla ružnu riječ niti ću. On je otac mog djetata. Nas dvoje smo bili i posle razvoda najbolji prijatelji, išli na treninge, dijelili tajne. Ušli smo u odnose druge i nije bilo tajni. Međutim, kada sam poslednji put izašla iz Elite desile su se neke privatno stvari, zajednička prijateljstva i komentari koji meni nisu prijali. Riješio je da uplovi u mirnije vode, vjerio je djevojku sa kojom je bio u vezi, ja sam smatrala da je prirodno da se fizički udaljimo zbog njegove vjerenice i mojih partnera. Nas dvoje smo u striktno poslovnim odnosu, teme oko djeteta poslednjih godinu dana. Videli se par puta bez ružnih riječi" rekla je ona.

Slike Žane Omnia pogledajte u galeriji: