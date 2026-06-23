Vojažu pukao biznis, saradnik sve otkrio: "Bilo je baš klimavo, završili smo u minusu"

Tokom godina Vojaž je reklamirao različite proizvode, od pasti za zube koje obećavaju blistavo bijele zube, pa sve do sopstvenog ledenog čaja, koji je prije nekoliko godina lansiran uz veliku marketinšku kampanju

Izvor: MONDO

Mihajlo Veruović Vojaž važi za jednog od najpopularnijih domaćih izvođača mlađe generacije. Reper je godinama nizao hitove, punio klubove i dominirao trending listama, zbog čega su brojni brendovi željeli upravo njega za zaštitno lice svojih proizvoda.

Tokom godina Vojaž je reklamirao različite proizvode, od pasti za zube koje obećavaju blistavo bijele zube, pa sve do sopstvenog ledenog čaja, koji je prije nekoliko godina lansiran uz veliku marketinšku kampanju. Međutim, čini se da iza cijele priče nije sve bilo tako uspješno kako je izgledalo.

Influenser Luka Bojović, poznatiji kao Luks, koji je svojevremeno bio zadužen za marketing određenih proizvoda na Balkanu, između ostalih i Vojaževih proizvoda, tokom lajva na Tiktoku iznio je detalje koji su mnoge iznenadili. On je komentarisao saradnje s poznatim ličnostima bez dlake na jeziku, što je izazvalo velike reakcije.

"Radili smo ledeni čaj za Vojaža i ajde, nismo mi bili vlasnici brenda, već je to bila austrijska firma. Mi smo bili zastupnici za Balkan i bilo je baš klimavo. Završili smo posao u minusu" rekao je Luks.

Njegova izjava brzo je počela da se dijeli društvenim mrežama, a mnogi su ostali iznenađeni činjenicom da proizvod iza kojeg je stajalo jedno od najpoznatijih imena domaće muzičke scene nije ostvario očekivane rezultate na tržištu.

Anja Bla prodala 3 kompleta kupaćih kostima

Vojaž nije bio jedina tema o kojoj je Luks govorio. On se osvrnuo i na biznis Anje Bla, za koji tvrdi da nije prošao ništa bolje. Prema njegovim riječima, prodaja kupaćih kostima koje je promovisala poznata influenserka doživjela je potpuni fijasko.

"Prodali smo tri kompleta kupaćih kostima "" ispričao je on, šokirajući pratioce.

Pogledajte slike Anje Bla:

S druge strane, nisu svi projekti završili neslavno. Luks je otkrio da je radio i na promociji "smokija" crnogorskog influensera Jovana Radulovića Jodžira, za koji tvrdi da je postigao nevjerovatan uspeh na tržištu.

Kako je naveo, proizvod se prodavao izuzetno dobro, i to u periodu kada je jedan od najuticajnijih jutjubera na Balkanu, Baka Prase lansirao svoj čips.

Evo kako izgleda Jodžir:

Ove informacije ponovo su pokrenule raspravu o tome koliko popularnost na društvenim mrežama zaista garantuje uspjeh proizvoda. Dok pojedini influenseri i muzičari bez problema rasprodaju sve što potpišu svojim imenom, drugi očigledno ne uspijevaju da privuku kupce uprkos milionskoj publici.

Jedno je sigurno, iza glamuroznih kampanja i velikih marketinških najava često se kriju rezultati koje javnost nikad ne vidi.

(Kurir/ MONDO)



