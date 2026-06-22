Preminuo muzički mogul koji je otkrio Vitni Hjuston, Aretu Frenklin i mnoge druge: Klajv Dejvis umro u 94. godini

Umro je Klajv Dejvis, ikona muzičke industrije koja je oblikovala karijere velikih zvijezda poput Keli Klarkson i Dženis Džoplin.

Izvor: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Preminuo je Klajv Dejvis, legendarni muzički mogul koji je pomogao u lansiranju karijera ikona kao što su Vitni Hjuston, Areta Frenklin, Keli Klarkson i mnogi drugi.

Klajv je umro u ponedeljak u svojoj kući u Njujorku, kako je prvi izvestio Njujork tajms. Uzrok smrti je nejasan, ali, kako smo ranije izvještavali, postojala je zabrinost za njegovo zdravlje prije samo nekoliko nedelja kada je hospitalizovan u Njujorku zbog infekcije gornjih disajnih puteva.

Kasnije je otpušten iz bolnice 4. juna i vratio se kući, a njegov predstavnik za medije je tada izjavio za TMZ da je bio dobro raspoložen i da se oporavljao.

Tokom karijere koja je trajala više od šest decenija, Klajv je iz direktorske fotelje oblikovao zvuk popularne muzike, stekavši reputaciju "stvaraoca kraljeva" čiji je sluh za talente zauvijek promenio industriju. Za mlađe generacije, Klajv Dejvis je bio ogromna zvijezda u ovom poslu. Pored toga što je otkrio Vitni, osnovao je izdavačku kuću Bed boj rekords sa Šonom Kombsom.

Potpisao je, razvio ili podržao neka od najvećih imena u muzici uključujući Ališu Kiz, Dženis Džoplin, Berija Manilova, Brusa Springstina i bezbroj drugih.

Primljen je u Dvoranu slavnih rokenrola 2000. godine i postao je gotovo podjednako poznat po svojoj godišnjoj glamuroznoj gala večeri uoči dodjele Gremi nagrada, na kojoj su se okupljale najveće zvijezde, kao i po otkrivanju talenata.

Pozorište sa 200 mjesta u Gremi muzeju nosi njegovo ime. Dejvis se takođe borio sa Belovom paralizom 2021. godine, ali je ostao aktivan u svijetu muzike i u svojim devedesetim godinama.

Njegov uticaj na biznis teško je precijeniti, generacije umjetnika duguju dio svog uspjeha njegovom vođstvu i sposobnosti da prepozna zvijezdu prije nego što je ostatak svijeta primijeti.