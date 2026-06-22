"Ženo, oprosti mi": Pjevač pozirao sa pet žena na jahti, pa se obratio 15 godina mlađoj trudnoj supruzi

Pevač Emir Habibović se oglasio na društvenim mrežama sa zanimljivom objavom.

Izvor: Instagram printscreen/selimoviictamara

Pjevačica Tamara Selimović (26) i njen 15 godina stariji suprug i kolega Emir Habibović (41) uskoro će dobiti treće dijete, a nakon dvije ćerke, u njihovu porodicu stiže dječak.

Ipak, pjevač se sada oglasio na društvenim mrežama i privukao veliku pažnju objavom na kojoj nema njegove trudne supruge. Emir je, naime, pozirao na jahti u društvu čak pet žena, a uz fotografiju je kratko napisao:

"Ženo, oprosti mi."

Podsjetimo, pjevač je nedavno priznao da je sve nekretnine u srpskoj prijestonici prodao, kao i da će ovaj stan u kojem trenutno živi, jer planira da se sa suprugom i njihovom djecom preseli u Crnu Goru.

"Trenutno smo u ovom stanu. Još malo. Sve sam rasprodao nekretnine u Beogradu, jer se selimo za Crnu Goru, gdje sam rođen. Živjećemo u starom Baru. Tako da takva je odluka bila, ne samo moja, nego zajednička. Ali o tom potom. Bože moj, djeca nam rastu, pa ćemo vidjeti šta i kako. Ja sam godinama želio to. Želio sam dok su mi roditelji živi da provodim vrijeme sa njima. To je ključni cilj zbog čega se ja selim dolje. U svakom slučaju, imamo kuću lijepu u Crnoj Gori. Bože moj, možda za godinu, dvije djeca nam rastu, pa će možda ovdje fakultete da upišu", otkrio nam je pjevač, koji iz prvog braka ima troje djece.

Otkrio je kolika je odgovornost biti otac petoro djece.

"Ja kad sam bio mali, uvijek su tu bili oko nas i braća od stričeva i sestara, mnogo njih i svega. Uvijek je to bilo nekako puno, nekako ljepše, ali kako smo rasli i otišli po svijetu, sve nekako neka praznina, ovaj, osjećaš tu neku prazninu. Nema nas kao što nas je bilo. I sada kad vidim koliko dece imam, jeste da je prevelika obaveza. Školovanje, brinuti o svakome da neko ne pogriješi negdje, da su svi u kontaktu i onda kad svi dođemo, kad smo kod kuće meni je mnogo lijepo. Jednostavno volim svoju porodicu. Volim djecu, ne samo svoju. Uvijek gdje pjevam djeca mi prilaze", priznaje pjevač.