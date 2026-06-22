"On je zlo": Vuk Kostić otkrio ko je najgori glumac sa kojim je dijelio scenu, šokirao izjavom

Vuk Kostić je oduvijek čuvao svoju intimu, a najnovije vijesti da se oženio i dobio dijete prije šest mjeseci šokirale su javnost.

Izvor: Milan Maricic/ATAIMAGES

Vuk Kostić je oduševio javnost time što je dugo krio da se u međuvremenu oženio i da je čak pre 6 meseci dobio svoje prvo dete, ćerkicu.

Poznat po tome da ne voli da deli intimu sa javnošću, Vuk je među svojim kolegama veoma cenjen i kao glumac i kao čovek. Poseban prijateljski odnos gradi sa kolegom Markom Janketićem, a sudbina je htela da su se obojica oženili na isti dan.

Dok je svadba Marka Janketića bila medijski propraćena, Vuk Kostić je uspeo da se provuče "ispod radara".

"Sve više žudim za prirodom. Beograd je postao nepodnošljiv kada je u pitanju gužva i trudim se da kad god mogu negde pobegnem. Moj otac i otac Vuka Kostića bili su najbolji prijatelji, i igrali su zajedno u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a sada Vuk i ja nastavljamo tu tradiciju. Često smo zajedno u našem zavičaju, u Crnoj Gori. To nas opušta i u tome uživamo – ispričao je Marko.

Inače, javnost je bila iznenađena informacijom da je čuveni glumac Mihajlo Kostić Pljaka, zapravo, otac Vuka Kostića.

Izvor: YouTube/screenshot/Movieclips/Domaći filmovi i serije

Mnogi ga pamte kao Pavla iz "Povratka otpisanih", šefa obezbeđenja u "Sivom domu", a tu je i njegov lik veterinara kod kog su dolazili Vukašin Golubović i Neca u potrazi za izgubljenim Simom u "Srećnim ljudima". Takođe, igrao je i u seriji "Gore-dole".

Otac popularnog glumca ostavio je veliki trag u domaćoj umetnosti čemu svedoči i činjenica da su dve ulice u Beogradu nazvane po njemu: Pljakina ulica (Zemun) i Ulica Mihajla Pljake Kostića (Zvezdara).

Da Janketić i Kostić imaju veoma blizak odnos, govori i činjenica da često zbijaju šale na račun jedan drugog. Tako je jednom prilikom, gostujući u emisiji "Amidžo šou", Vuk Kostić rekao da je "Marko Janketić najgori glumac sa kojim je delio scenu".

Vidi opis "On je zlo": Vuk Kostić otkrio ko je najgori glumac sa kojim je dijelio scenu, šokirao izjavom Marko Janketić Marko Janketić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MONDO Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Neću piti ovo, znaš da mogu da pobedim u ovoj igri. Pitanje glasi: 'Ko je najgori glumac sa kojim si delio scenu?' Ali, on je i najgori i najbolji. On je zlo", rekao je Vuk kroz smeh u emisiji "Amidži šou".

Izvor: Stil.Kurir/ MONDO