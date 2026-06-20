Preminuo reditelj legendarnih "Prijatelja": Glumci iz serije se emotivnim objavama oprostili od njega

Reditelj Džejms Barouz preminuo je u 86. godini.

Izvor: Youtube printscreen / Friends

Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije kolega i saradnika, a među prvima su se oglasili glumci iz popularne serije "Prijatelji", sa kojima je Džejms godinama uspješno sarađivao.

Dejvid Švimer se od njega oprostio emotivnom objavom na Instagramu:

"Džimi Barouz je iz svakog glumca sa kojim je ikada radio izvlačio ono najbolje i uzdizao svaku seriju koju je režirao, čineći je duhovitijom i emotivnijom nego što je iko očekivao. Njegova toplina, skromnost i velikodušnost činile su da se osjećamo sigurno, kao porodica, i siguran sam da nismo bili jedina glumačka ekipa koja se tako osjećala. Brinuo je o nama, i pred kamerama i van njih".

"Postao je još jedna očinska figura u mom životu, a vjerujem da je tako bilo i za mnoge druge. Očinski u najboljem smislu te riječi: pun ljubavi, mudar, podržavajući, podsticajan, zahtjevan, poučan, strpljiv, inspirativan, razigran - i volio bih da mislim da je, u mojim najboljim danima, bio čak i ponosan na mene.

Hiljade pisaca, glumaca, producenata, članova ekipe i rukovodilaca televizijskih mreža zauvek će biti zahvalni što su imali priliku da budu na snimanju sa njim, da ga gledaju kako radi i da uče iz njegovog neuporedivog talenta. Džimi, već mi nedostaješ i zauvijek ću ti biti zahvalan. Hvala ti što si bio tako divan reditelj, mentor i prijatelj. Šaljem ljubav i snagu Deb i cijeloj porodici", dodao je Švimer.

Glumac Met Leblank objavio je na društvenim mrežama fotografije koje ga podsjećaju na zajedničke trenutke sa Barouzom

"Džimi, riječi ne mogu da opišu koliko si uticao na nas i na sve koji su imali sreću da te poznaju. Ti, prava ikona na toliko nivoa. Sve najbolje u tvom sljedećem činu. Nedostajaćeš nam. Bog te blagoslovio", napisao je Leblank.

Počast mu je odala i Lisa Kudrou, koja je objavila zajedničku fotografiju nastalu tokom rada na projektu "The Comeback", uz kratke riječi zahvalnosti za godine saradnje i podrške.

Barouz je tokom višedecenijske karijere radio na nekim od najpoznatijih televizijskih komedija. Publika ga posebno pamti po angažmanu na serijama "Prijatelji" i "Vil i Grejs", dok je njegov profesionalni opus obuhvatio više od hiljadu režiranih epizoda. Za svoj rad je osvojio 11 nagrada Emi, a čak 48 puta bio je nominovan za ovo prestižno televizijsko priznanje.

Među epizodama koje je režirao u seriji "Prijatelji“" izdvaja se i "The One with the Blackout" ("Ona sa nestankom struje"), koja mu je donijela još jednu nominaciju za Emi i dodatno učvrstila njegov status jednog od najcjenjenijih televizijskih reditelja svog vremena.

(Nova / MONDO)