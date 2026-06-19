Slavni glumac poginuo sa ženom u stravičnom požaru: Proslavio ga "Supermen", sad užasno skončao

Pol Ejveri nastradao je zajedno sa suprugom Šilom u stravičnom požaru

Izvor: printscreen/youtube/ gogeta0064

Čuveni glumac Pol Ejveri koji se proslavio filmom "Supermen", ali i kultnom serijom "Sva moja djeca", poginuo je u stravičnom požaru koji je izbio u njegovom porodičnom domu.

Pored njega, nastradala je i njegova supruga Šila. Vatrogasci su dojurili na lice mjesta, nešto prije jedan sat iza ponoći, i očajnički pokušali da reanimiraju par, ali su oboje, nažalost, podlegli zadobijenim povredama. Istraga o tačnom uzroku ovog smrtonosnog požara u kojem je život izgubio glumac i njegova supruga je i dalje u toku, a za sada ostaje nejasno šta ga je izazvalo.

Njegova ćerka Kajl Ejveri podijelila je srceparajuću vest o smrti roditelja putem Fejsbuka.

"Skrhana sam što moram da podijelim da su naši roditelji, Pol i Šila Gari Ejveri, preminuli rano jutros. Voljeli smo ih toliko, i oni su nas voljeli toliko, i niko nikada nije morao da se pita da li je to zaista tako" napisala je ona u emotivnoj objavi ispod koje su se nizali komentari saučešća.

All My Children alum Paul Avery and his wife Sheila perished in a house fire at their New Jersey home on June 16.Paul made his All My Children debut in 1981 as Hughie the bartender of Foxy's a role he would portray for 12 years#AllMyChildrenpic.twitter.com/3LFeDzHoJa — soapoperabuff (@allsoapscorner)June 18, 2026

Pored glumačke karijere, Ejveri je vodio izuzetno uzbudljiv život. Bio je veteran Vijetnamskog rata, strastveni padobranac, a osnovao je i lokalne novine "Ridge View Echo". Njegov prijatelj Džo Falon izjavio je da je Pol bio "najzanimljiviji čovjek na svijetu kada se uzme u obzir sve što je uradio u životu", te dodao da će njegov odlazak ostaviti ogromnu prazninu.

Novine koje je osnovao prenijele su da je glumac bio nadaleko poznat po humanitarnom radu, kao i da je poslednje godine života posvetio brizi o svojoj bolesnoj supruzi, dok se istovremeno trudio da unaprijedi lokalnu zajednicu.