Poznati producent pronađen mrtav u stanu: Imao samo 29 godina, a radio sa Bijonse i Eminemom

Okolnosti koje su dovele do njegove smrti još uvijek se utvrđuju, a u međuvremenu se oglasila i policija koja je otkrila više detalja

Izvor: instagram/youtube/printscreen/youtube/ GRAMMY

Poznati producent Tej Kit, poznat po saradnji sa Future-om, Trevisom Skotom i Bijonse, pronađen je mrtav u svom stanu u Nashvilleu u četvrtak poslepodne. Imao je 29 godina.

U saopštenju Policijske uprave "Metro Nashville" navodi se da se ne sumnja na bilo kakvu nečasnu radnju u vezi sa smrću umjetnika nominovanog za Gremi nagradu, rođenog kao Britavijus Čembers.

"Pronađen je mrtav u svom stanu u ulici Martin danas popodne od strane policajaca koji su vršili provjeru socijalnog stanja" navodi se u saopštenju.

- Njegova smrt nije klasifikovana dok se čekaju rezultati autopsije.

Rođen 20. septembra 1996. godine, rodom iz Tenesija, počeo je da stvara bitove sa 14 godina i stvorio je prepoznatljiv zvuk adaptiran od južnjačkih hip-hop zvezda poput Three 6 Mafia i 8Ball & MJG. 2018. godine, Kitov rad sa kolegom iz Memphisa, BlocBoyom JB-om, počeo je da privlači pažnju i van granica Memfisa, a njihova lokalna rep muzika privukla je Drakeovu pažnju.

Sa 21 godinom, Kit je imao svoj prvi hit sa pjesmom "Look Alive" koju su izvodili Drejk i BlocBoy.

Iste godine, radio je na nizu saradnji, uključujući koproduciranje hita Trevisa Skota iz 2018. godine "Sicko Mode", koji se našao na vrhu Billboard Hot 100 liste i zaradio nominaciju za Grammy za najbolju rep pjesmu.

Takođe je koproducirao Eminemovu pesmu "Not Alike" za reperov deseti studijski album, Kamikaze .

Kit je također bio koproducent pesme "Before I Let Go", bonus pjesme na Bijonsinom albumu "Homecoming: The Live Album", te izvršni producent albuma "Sexyy Red" iz 2024. godine, Sexyy We Trust , čiji je veliki hit "Pound Town" i "SkeeYee" takođe producirao.

Tokom intervjua za Rolling Stone 2022. godine, Kit je govorio o uticaju koji je odrastanje u Memfisu imalo na njegov rad.

"Rođen sam u ovom s**nju i odrastao sam u ovom s**nju" rekao je.

- Memfis muzika je sve što sam slušao i cijela moja porodica je slušala. Moj očuh, s kojim sam i dalje blizak, zaista je uticao na moj ukus za muziku.

Kada je nekoliko godina kasnije pregledao publikaciju, Kit je podijelio da je prethodnog Božića sarađivao s Nacionalnim muzejom afroameričke muzike kako bi mladima obezbijedio poklone i hranu, a istovremeno je ponudio seminar i besplatan ulaz u muzej kako bi im pokazao "da i ja odavde dolazim i da je muzika bila moj ventil za uspjeh. Dakle, uvijek možete ići u školu i na fakultet, ali takođe možete slijediti i svoje snove.“

Razmišljajući o sopstvenim teškoćama odrastanja i kako se odnosi prema mladima kojima pomaže, Kit je rekao:

"Sarađujem s gradom Memfisom odakle dolazim, kako bismo se udružili s mnogim programima koji u osnovi pomažu deci u našim zajednicama. Odrastao sam u Sekciji 8, veći dio života sam odrastao sa samohranom majkom. Bio sam isključen. Bio sam u situacijama u kojima smo morali dobiti državnu pomoć. Cijeli život sam imao besplatan ručak i bonove za hranu. Morao sam da prevladam mnogo nedaća odrastajući i postavio sam si misiju da budem u mogućnosti pokazati mladima da je to moguće. Uvijek mtivišem djecu, mlade producente koji mi se obraćaju i žele savjet. Nikada ne oklevam da razgovarams njima."



(yahoo.com/MONDO)