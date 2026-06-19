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Glumac sa 52 vjerio studentkinju (23): Stariji je godinu dana od njegog oca, a sada mu se javno obratila

Glumac sa 52 vjerio studentkinju (23): Stariji je godinu dana od njegog oca, a sada mu se javno obratila

Autor Jelena Sitarica
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Glumac Vahidin Prelić nakon razvoda otpočeo je vezu sa 23 godine mlađom studentkinjom Bojanom koju je zaprosio, a ona mu je sad posvetila nježnu poruku

Glumac sa 52 vjerio studentkinju (23): Stariji je godinu dana od njegog oca, a sada mu se javno obratila Izvor: instagram/jednabojana

Veza Vahidina Prelića i Bojane od samog početka se našla na meti okrutnih komentara zbog velike razlike u godinama.

Podsjetimo, Prelić je u 52. godini vjerio lijepu Bojanu koja je tada imala 23, a uprkos osudama, par se trudi da njeguje svoju ljubav i da se ne ovrću na negativne komentare.

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Koliko su emocije jake najbolje pokazuje Bojanina poruka koja se obratila svom dragom javno uz nežne riječi nakon njegovog rođendana

"Najboljem čovjeku na svijetu danas je rođendan. Ti si moja vjera, svjetlo i nada u ovom svijetu koji često nije ni malo nježan. Budi mi zdrav. Ostani topao i čist. Hvala ti što sam srcem mekša, što opet volim roze boju i što je sve dobilo smisao. Dabogda svi u sebi imali dobrotu kojom oplemenjuješ. Radosti, neka je srećan" napisala je ona.

"Veći je problem što je musliman"

Podsetimo, par je nedavnog gostovao zajedno u emisiji, a Bojana je tada otkrila da njen otac ne podržava njihovu ljubav.

"Otac ne može da razumije kako se osjećam. Ne biste vjerovali, ali ispostavlja se da je veći problem to što on ne jede svinjetinu i što je on musliman" rekla je Bojana u podkastu "Oslobođenje", a glumac je dodao da je stariji od Bojaninih roditelja.

"Stariji sam. Od oca godinu dana, od mame tri" rekao je on.

Bojana je rekla da se trudi da razumije reakciju svojih roditelja.

"Studiram psihologiju i stvarno se trudim da razumem drugu stranu. Nekada mi to ne ide u korist jer onda previše popuštam. Nisam očekivala da budu super, da budu oduševljeni, ali sam negde očekivala da me vole, da sam njihovo dijete poručila je u pomenutom podkastu Bojana.

Tagovi

Vahidin Prelić vjerenica

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