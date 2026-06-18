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Veče emocija i dobre muzike – Slaven Đukanović predstavio nove singlove!

Veče emocija i dobre muzike – Slaven Đukanović predstavio nove singlove!

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Slaven Đukanović predstavio nove singlove u hotelu Podgorica.

Slaven Đukanović Izvor: MONDO

Crnogorski pjevač Slaven Đukanović nedavno je svom rodnom gradu poklonio pjesmu pod nazivom „Podgorice, grade mili“.

Ova numera već je uspjela da dotakne srca publike, a večeras je u Hotelu Podgorica održana njena zvanična promocija.

Đukanović je predstavio i novu pjesmu pod nazivom „Postelja od svile“, a prisutne je iznenadio i atraktivnim spotom.

Tokom večeri prikazan je i emotivan video-snimak kao iznenađenje za pjevača. Njegove kolege i prijatelji, među kojima su Knez, Danijel Alibabić, Dado Polumenta, Boban Rajović i Sergej Ćetković, kao i drugi koji nijesu uspjeli da prisustvuju promociji, pozdravili su ga putem videa i poželjeli mu mnogo sreće.

Tagovi

Slaven Đukanović promocija pjesme muzika

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