"Laktaju se, napumpali su cijene, ne znam ko to plaća": Šako Polumenta bez dlake na jeziku opleo po mlađim kolegama

Šako Polumenta iskreno je progovorio o svojoj karijeri, kao i o planovima.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pjevač Šako Polumenta sinoć je nastupio pred beogradskom publikom u jednom beogradskom klubu, gdej je vladala sjajna atmosfera.

Posebnu pažnju među gostima privukao je fatalni Grk, Nikos Vertis, koji je nakon koncerta u Beogradu na vodi, provod nastavio baš na ovom mjestu, poznatom po dobrim izlascima.

Šako Polumenta je u klub stigao oko ponoći, a prije nego što je izašao na binu dao je izjavu okupljenim medijima. Na početku je istakao koliko voli Beograd i da obožava da nastupa pred našom publikom.

"Kad kažem Beograd, ja se naježim od zadovoljstva. Sve što sam ostvario na muzičkom planu dobio sam od ovog grada, koji mi je dao sve. Ovde sam stvorio i porodicu, zaista ga doživljavam kao svoj grad."

Otkrio zašto se povukao iz medija

"Mogao sam da budem svuda po emisijama, ali sam rekao da nije vrijeme. Mislim da se pojavila neka nova muzika, nešto što je kratkog vijeka, ljudi se laktaju, mnogo novca troše na društvene mreže i vještačku inteligenciju. Svaki dan neka nova pjesma, 12 pjesama, 13 pjesama, ne može ni da se isprati sve."

"Onda sam rekao hajde da pronađem neki svoj mir da radim na albumu. Uradio sam nešto jako dobro, čak sebe sam čini se toliko pomjerio, proizveo sam nešto novo, nešto drugačije, novu energiju i tu neku stablinost što izvire iz mene, što sam se ostvario u svakom polju. Iz mnogih situacija sam izlazio kao pobjednik i onda sam hteo da se povučem i iz nekog mira da, Bože zdravlja, kad se završi ova letnja sezona, poradim na tome i da publici darujem nove pjesme."

Otkrio da li prati trendove u muzici

"Mogu da se igram sa trendovima kad je u pitanju muzika, ali ne želim da se igram sa mojim glasom i energijom koju proizvodim. Želim da to plasiram onako kako osjećam i mislim da to nikada nisam promašio. Jesam neke nove elemente uveo u pjesme, ali ostaje moja boja glasa i način izgovaranja reči koji je jako bitan u pesmi"; rekao je Šako Polumenta, pa otkrio koliko se promenilo vrijeme kada je on počinjao, kada uporedi sa ovim što se danas dešava.

"U to vrijeme bilo je laktanja, da si nekako morao da se pomeriš ljudima, ali si morao da se pomeriš ljudima koji su u tom trenutku bili velike zvezde. Graditi karijeru pored Šabana Šaulića, Nina, Jašara, Ljube Aličića, Miroslava Ilića, jednostavno nije bilo lako, ali imalo je prostora za sve. Poštuješ starije, propustiš njih, a danas je drugačija situacija. Niko ni ne podeli kad mi izađe nova pjesma, a peva moje pjesme i zarađuje od njih. Nema poštovanja, ostalo je daleko iza nas", priznao je Šako Polumenta.

"Imam cijenu i držim se nje"

Šako se dotakao i svojih kolega koji su "napumpali" cijene nastupa, pa traže na hiljade i hiljade eura.

"Poštujem nekog ko vrijedi, dovede 20 muzičara, binu, rasvjetu, ali su se pojedini pjevači malo zanijeli. Nije mi jasno ko ih plaća toliko. Ja imam svoju lijepu cijenu i držim se nje. Nisam napumpao, imam jako normalnu cijenu jer sam svjestan situacije", izjavio je Šako.

Izvor: Telegraf/ MONDO