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Glumica (45) pokazala blizance 3 mjeseca nakon porođaja: Objavila fotku koja je rastopila srca javnosti

Glumica (45) pokazala blizance 3 mjeseca nakon porođaja: Objavila fotku koja je rastopila srca javnosti

Autor Ana Živančević
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Sofija Juričan je u poslednjoj Instagram objavi pokazala blizance.

Glumica (45) pokazala blizance 3 mjeseca nakon porođaja: Objavila fotku koja je rastopila srca javno Izvor: Instagram printscreen/sofijajurican

Glumica Sofija Juričan (45) porodila se prije tri mjeseca i dobila blizance, sina Momčila i ćerku Đurđu. Ona povremeno na društvenim mrežama dijeli momente iz privatnog života, a njena poslednja objava privukla je dosta pažnje.

Sofija je fotografisala bebe dok piju mlijeko u svojim kolicima. Ova objava je odmah izazvala mnogo pozitivnih komentara njenih pratilaca.

Pogledajte njihove fotografije:

Pored djece, glumica je uslikala i saksije sa cvijećem u kući, a u jednoj od njih našao se i mali zec. Ovaj simpatičan detalj zabavio je ljude koji je prate.

Prema objavama, Sofija očigledno uživa u majčinstvu i vremenu koje provodi sa djecom, kao i u sitnicama koje čine njenu novu svakodnevicu.

Tagovi

Sofija Juričan blizanci

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