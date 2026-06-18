Glumica (45) pokazala blizance 3 mjeseca nakon porođaja: Objavila fotku koja je rastopila srca javnosti

Sofija Juričan je u poslednjoj Instagram objavi pokazala blizance.

Izvor: Instagram printscreen/sofijajurican

Glumica Sofija Juričan (45) porodila se prije tri mjeseca i dobila blizance, sina Momčila i ćerku Đurđu. Ona povremeno na društvenim mrežama dijeli momente iz privatnog života, a njena poslednja objava privukla je dosta pažnje.

Sofija je fotografisala bebe dok piju mlijeko u svojim kolicima. Ova objava je odmah izazvala mnogo pozitivnih komentara njenih pratilaca.

Pogledajte njihove fotografije:

Pored djece, glumica je uslikala i saksije sa cvijećem u kući, a u jednoj od njih našao se i mali zec. Ovaj simpatičan detalj zabavio je ljude koji je prate.

Prema objavama, Sofija očigledno uživa u majčinstvu i vremenu koje provodi sa djecom, kao i u sitnicama koje čine njenu novu svakodnevicu.