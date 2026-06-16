Usred drame koja potresa Majinu vezu sa Asminom, njen otac Taki je pokazao dvije burme i zaintrigirao javnost mogućom ženidbom.

Izvor: Printscreen

Dok Maja Marinković u Eliti 9 prolazi kroz jedan od najturbulentnijih perioda, i gotovo svakodnevno vodi žestoke sukobe sa Asminom Durdžićem, njen otac Radomir Marinković Taki uživa daleko od kamera i drame.

Taki napravio haos na mrežama

Taki je na svom Instagram profilu objavio snimak koji je izazvao pravu buru među pratiocima. Na videu se vidi kako uživa u luksuznoj atmosferi, uz čašu vina i tompus, a posebnu pažnju privukao je sam kraj snimka. Naime, Marinković je pokazao kutiju sa dva prstena, odnosno dvije burme, što je odmah pokrenulo lavinu komentara i nagađanja.

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Dodatnu misteriju izazvao je i opis koji je ostavio uz objavu, pa su društvene mreže ubrzo preplavile spekulacije da se Taki možda sprema za novi životni korak i odlazak pred matičara. Iako se ovim povodom nije dodatno oglašavao, njegova objava uspjela je da zasijeni čak i aktuelnu dramu koju njegova ćerka proživljava u rijalitiju.

Veza Maje i Asmina, koja je započela ubrzo nakon ulaska Stanije Dobrojević u Bijelu kuću, od samog starta privlači ogromnu pažnju javnosti. Poslednjih nedelja njihovi sukobi postali su sve učestaliji, a međusobne prozivke, uvrede i optužbe ne prestaju da pune naslovne strane i društvene mreže.

Vidi opis Taki pokazao burme: Dok Maja prolazi kroz pakao sa Asminom, Marinković staje na ludi kamen? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zadruga Official Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: youtube printscreen/zadruga official Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink/PrintScreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Zadruga Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Zadruga Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Zadruga Br. slika: 8 8 / 8

Da li će svoju vezu nastaviti i nakon završetka rijalitija, ostaje da se vidi...