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"Htjeli su da ili da me sklone ili da me udaju za kriminalca": Dragana Mirković prvi put o napuštanju Srbije

"Htjeli su da ili da me sklone ili da me udaju za kriminalca": Dragana Mirković prvi put o napuštanju Srbije

Autor Jelena Sitarica
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Dragana Mirković dotakla se turbulentnih 90-ih, prvi put otkrivši zašto je morala da napusti rođenu zemlju

Dragana Mirković prvi put o napuštanju Srbije Izvor: YouTube/ Dragana Mirkovic

Regionalna muzička zvijezda Dragana Mirković godinama unazad živi na relaciji Austrija - Srbija, a sada je prvi put otkrila i konkretnim razlozima napuštanja rodne zemlje. Iako se dugo mislilo da je posredi ljubav, istina je bila potpuno drugačija.

Kako je Dragana otkrila, tih devedesetih godina je bila meta mnogih kriminalaca.

"Devedesete godine želim da zaboravim, bile su izuzetno teške. Bila sam pik mafije, bila sam mlada i izuzetno popularna u to vrijeme. Nema čiji "pik" nisam bila. Trebalo je to sve izbjeći, zbog toga sam se sklonila" rekla je Dragana gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Podsjetite se kako je pjevačica izgledala na početku karijere:

"Zarađivala sam ogroman novac, nisam imala reketiranje.Ili su htjeli da me sklone ili da se udam za nekoga od njih. Da sam ostala, morala bih da se udam za nekoga od njih. Jedino rešenje je bilo da odem. To su mi vrlo bolne teme, ja nikada ne dozvoljavam da budem ucijenjena, to mrzim najviše. Smatram to oduzimanjem nečije slobode. Odlučila sam da odem i ako treba nikada više ne zapjevam u životu, ali niko me neće ucijeniti ni za šta. Jadna estrada, osim onih koji su uživali u tome" rekla je Mirkovićeva.

Tagovi

Dragana Mirković odlazak devedesete

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