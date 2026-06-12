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"Pukla su mi tri pršljena na porođaju": Glumica prošla pakao, ljekar joj laktom stiskao stomak

"Pukla su mi tri pršljena na porođaju": Glumica prošla pakao, ljekar joj laktom stiskao stomak

Autor Dragana Tomašević
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Glumica Ivana Jovanović, koju je domaća publika zavoljela kao Nedu u hit seriji "Grijeh njene majke", prošla je kroz veoma težak porođaj

Glumica prošla pakao, ljekar joj laktom stiskao stomak Izvor: Facebook/Ivana Jovanovic

Ivana Jovanović je stekla veliku popularnost u Srbiji, ali je u jednom trenutku donela odluku da spakuje kofere i preseli se u Sjedinjene Američke Države, gde je potpuno promenila svoj život i radila čak i za svetske moćnike.

Ipak, nakon što se pojavila u javnosti, naišla je na surove osude i oštre kritike dela javnosti zbog izmenjenog akcenta, zbog čega je besno reagovao čak i njen muž. Ono što mnogi zaboravljaju jeste jeziva trauma koju je ova glumica preživela u prošlosti, jer se njen porođaj, umesto najlepšeg dana, pretvorio u pravo mučenje.

Glumica je svojevremeno otvorila dušu i ispričala detalje stravične agonije u porodilištu i lekarske greške koja je ostavila trajne posledice. Sve je počelo lošom procenom doktora.

- Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma - istakla je Ivana, govoreći o rođenju svog sina.

Lakat u stomak i lomljenje kičme

Ono što je usledilo u samoj porođajnoj sali glumica je jednom prilikom opisala do detalja:

- Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena.


Za povredu i tri povređena pršljena glumica je saznala tek kasnije. Usledili su meseci muka, fizičkih bolova i teškog oporavka, a ova trauma je bila i presudna odluka o daljem proširenju porodice.

- Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju - priznala je tada glumica.

(Blic, MONDO)

Tagovi

ivana jovanović porođaj

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