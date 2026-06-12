Glumica Ivana Jovanović, koju je domaća publika zavoljela kao Nedu u hit seriji "Grijeh njene majke", prošla je kroz veoma težak porođaj
Ivana Jovanović je stekla veliku popularnost u Srbiji, ali je u jednom trenutku donela odluku da spakuje kofere i preseli se u Sjedinjene Američke Države, gde je potpuno promenila svoj život i radila čak i za svetske moćnike.
Ipak, nakon što se pojavila u javnosti, naišla je na surove osude i oštre kritike dela javnosti zbog izmenjenog akcenta, zbog čega je besno reagovao čak i njen muž. Ono što mnogi zaboravljaju jeste jeziva trauma koju je ova glumica preživela u prošlosti, jer se njen porođaj, umesto najlepšeg dana, pretvorio u pravo mučenje.
Glumica je svojevremeno otvorila dušu i ispričala detalje stravične agonije u porodilištu i lekarske greške koja je ostavila trajne posledice. Sve je počelo lošom procenom doktora.
"Pukla su mi tri pršljena na porođaju": Glumica prošla pakao, ljekar joj laktom stiskao stomak
- Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma - istakla je Ivana, govoreći o rođenju svog sina.
Lakat u stomak i lomljenje kičme
Ono što je usledilo u samoj porođajnoj sali glumica je jednom prilikom opisala do detalja:
- Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena.
"Pukla su mi tri pršljena na porođaju": Glumica prošla pakao, ljekar joj laktom stiskao stomak
Za povredu i tri povređena pršljena glumica je saznala tek kasnije. Usledili su meseci muka, fizičkih bolova i teškog oporavka, a ova trauma je bila i presudna odluka o daljem proširenju porodice.
- Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju - priznala je tada glumica.
(Blic, MONDO)