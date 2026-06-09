Madona šokirala novim spotom, gledali ga milioni

Madona (67) šokirala svijet novim spotom, pogledali su ga milioni

Izvor: YouTube/Madonna

Madona je objavila novi muzički spot koji je izazvao veliku pažnju javnosti. U njemu se pojavljuju brojne poznate ličnosti, uključujući Benedikta Kamberbača, Kejt Mos, Sabrinu Karpenter, ali i poznate fudbalere.

Madona je posle dvije decenije objavila nastavak albuma "Confessions on a Dance Floor", koji jednostavno nosi naziv "Confessions II", a snimila je i spot kojim je riješila da promoviše nove pjesme. U spotu, koji je za kratko vrijeme postao glavna tema na društvenim mrežama, pojavljuju se brojne poznate face, među kojima su i njena ćerka Lurdes Leon i Kejt Mos.

Kratki film, koji se smatra jednim od najprovokativnijih muzičkih spotova poslednjih godina, sadrži šest novih Madoninih pjesama. Kraljica popa šokirala je publiku scenama za koje nije sasvim jasno da li prikazuju simulaciju se*sualnih odnosa ili samo veoma provokativan ples.

Tokom jedne od neobjavljenih pjesama, "Danceteria", Madona prolazi kroz kupatilo u kojem se nalaze fudbaleri Kol Palmer i Žoao Pedro kod pisoara, dok Ričard E. Grant, Gvendolin Kristi, Kejt Mos i Benedikt Kamberbač đuskaju u toaletu.

Spot je za manje od 24 sata prikupio više od milion pregleda.

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