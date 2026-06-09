Za stan u Beogradu na vodi dala skoro milion eura: Ova pjevačica uživa u luksuzu, a za tašne daje 11.000 eura

Pjevačica Nadica Ademov sa suprugom i djecom uživa u luksuznom stanu čija se vrijednost procjenjuje na čak 830.000 eura, a pažnju javnosti privukao je i njen impresivan garderober.

Izvor: MONDO

Nadica Ademov ne krije da voli luksuzne modne komade, pa u svojoj kolekciji poseduje brojne skupocjene torbe i cipele renomiranih brendova. Posebno je odjeknula informacija da je za jednu torbu izdvojila čak 10.000 eura, što je mnoge ostavilo bez teksta.

"Ne volim nikad da pričam o cijenama, ali evo ako me već pitate za tašnu, ona košta od osam pa do 10.000 eura, a moje čizme oko 700 eura. Kolekcija vrijedi preko 30.000 eura sigurno, nikad to nisam ni računala - rekla je jednom Nadica Ademov za Blic, pa je dodala:

"Cipele su generalno i tašne najskuplje u mom garderoberu, ali ne znam sada šta bih izdvojila. Najskuplja tašna mi je ova koju sam gore pomenula i imam još jednu koja košta oko 11.000 eura. Tačno je da imam dosta prijatelja estradi, dobijala sam skupe poklone, ali ipak je moj partner dao najskuplji poklon, a to su moja djeca."

Kvadrat plaćala 4.500 €

Prema riječima izvora bliskog pjevačici, stan je bio potpuno nov i opremljen, što je Nadici odmah privuklo pažnju.

"Trebalo je samo neke sitnice srediti, ali je mahom sve bilo po njenom ukusu. Prethodni vlasnik ga je opremio i prodao, a Nadica je brzo donijela odluku o kupovini " otkriva izvor.

Cijena kvadrata bila je oko 4.500 eura, što znači da je ukupna vrijednost stana procenjena na najmanje 830.000 eura.

(Blic, MONDO)