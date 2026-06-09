Prekinut MC Stojanov koncert u Hrvatskoj: Pao s bine kao pokošen, obezbjeđenje hitno reagovalo (Video)

Reper MC Stojan doživio neprijatnost na nastupu u Hrvatskoj

Izvor: mc_stojan / Instagram

Pjevač MC Stojan doživio je peh tokom nastupa na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, kada je pao sa scene.

Dok je izvodio svoj poznati hit, približio se samoj ivici bine, izgubio ravnotežu i naočigled svih pao pravo u publiku.

Snimak ovog incidenta odmah je počeo da kruži mrežama, a prisutni su ostali u potpunom šoku, baš kao i sam pjevač. Obezbjeđenje i ljudi iz prvih redova pritrčali su Stojanu u pomoć:

"Dobro je, živ sam "rekao je MC Stojan. Nakon što se snimak proširio mrežama, pjevač se našalio:

"Nije važno koliko puta padneš, već koliko puta ustaneš " napisao je pjevač.