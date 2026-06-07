"Ja sam mrtva žena": Potresna ispovest Kristine Spalević o odnosu sa Kristijanom Golubovićem

Kristina Spalević otkrila je istinu o svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem i psihičkim problemima sa kojima se suočava nakon raskida.

Izvor: Pink printscreen

Kristina Spalević nedavno je stavila tačku na odnos sa Kristijanom Golubovićem, sa kojim ima dva sina. Iako su njihove zajedničke fotografije sa nedavnog krštenja naslednika na Ostrogu pokrenule sumnje da je par ponovo zajedno, bivša rijaliti učesnica je to oštro demantovala i otkrila sa kakvim se psihičkim problemima suočava.

Gostujući u emisiji ''Magazin In'', Kristina Spalević je razjasnila u kakvom je trenutno odnosu sa Kristijanom Golubovićem i naglasila da su zajedno bili isključivo zbog dece.

"Sama sam... Kristijan i ja nismo zajedno, izgladili smo odnose zbog dece. Nadam se da možemo da budemo normalni zbog njih...", navela je ona u emisiji.

"Ne znam da li me čeka novi krug pakla"

Spalevićeva je priznala da joj od nesuglasica sa bivšim partnerom mnogo teže pada osuda okoline, zbog čega se po prvi put suočila sa ozbiljnim problemom.

"Sve što se dešava sa Kristijanom, toplo - hladno, svađe i sve mi pada manje teško nego pritisak javnosti. Prvi put vidim šta je anksioznost, prvi put kao da nemam kontrolu nad svojim životom i slobodu izbora, kao da je moja greška 10 puta veća ako pogrešim...", rekla je Kristina.

Ona se osvrnula i na kritike koje je pretrpela zbog zajedničkog odlaska na krštenje.

"Od Kristijana je počelo, od njegovih izjava... Ja sam se na krštenju pojavila sa Kristijanom i odmah su me napale, ali ja sa njim imam dvoje dece. Odmah se oseća pritisak. Posle krštenja je svako otišao kući i ne znam da li me čeka novi krug pakla", poručila je Spalevićeva.

Takođe je dodala da su njihovi životi sada potpuno odvojeni.

"Ja živim sa decom i sa svojim roditeljima, a gde živi Kristijan, to niko ne zna."

Pogazila snove zbog ljubavi

Kristina nije krila razočaranje zbog toga što je, kako kaže, žrtvovala sopstvene ambicije zarad Kristijana, a od njega nije dobila podršku.

"Smatram da sam pogazila svoje snove zbog ljubavi. Nisam ta žena koja je neka mučenica. Koliko god da sam ja bila glasna, nisam se izborila za to. Moja želja bila je da pevam i ja sam to ostavila zbog njega u najboljim godinama – iskrena je bila Kristina, a onda otkrila šta joj je Golubović govorio:

"'Ja bih je podržao, ali ona ne zna da peva. Da je ona Vitni Hjuston ja bih je podržao' - to je rekao. Zašto onda Kristijan ima 5 pesama? Je l' on pevač? Sa njim nema razgovora."

Izvor: Blic/ MONDO