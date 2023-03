TANJA SAVIĆ I SLAVICA ĆUKTERAŠ SU JE "BACILE U SENKU" - Zaboravljena Zvezda Granda moćnog glasa progovorila o kolegama!

Prva sezona takmičenja "Zvezde Granda" izrodila je brojne danas veoma popularne pevače, a neki su ipak ostali u senci.

Mnogi od učesnika ovog takmičenja su napravili velike karijere, ali bilo je i onih koji su nestali i danas ih se retko ko seća. Jedna od njih je i Aleksandra Ristanović. Aleksandra je, pored Tanje Savić i Slavice Ćukteraš, koje su danas velike zvezde, ostala upamćena po specifičnom glasu, ali svoj put do slave nije pronašla.

Nije pevala komercijalnu muziku, koja je tada bila popularnija, te mnogi smatraju da zbog toga nije napravila veliku karijeru, ali i da su joj ove dve koleginice "ukrale" slavu. Ona je gostovala u emisiji "Grand magazin" u kojoj se pristetila svog učešća u prvoj sezoni pomenutog takmičenja koje je emitovano još pre 17 godina.

Aleksandra je iskreno i bez dlake na jeziku prokomentarisala tadašnje učesnike, od kojih je posebno izdvojila dva sada već jako popularna pevača i velike zvezde, a to su Tanja Savić i Darko Lazić.

"Tanja Savić i Darko Lazić, ali da se ne uvrede ostali, zaista svako ko je prošao, uspeo je nešto da napravi", rekla je Aleksandra koja se i dana bavi pevanjem i početkom godine objavila je numeru "Kraljica u sjaju", a zatim se prisetila i učešća u "Zvezdama Granda".

"Kada vratim film meni ne izgleda to toliko davno, ali jeste. Čini se da je skoro bilo ili zato što je meni život buran, non stop negde idem. Sećam se svakog trenutka, od audicije do užeg kruga, prvog nastupa", rekla je Aleksandra i dodala da bi se sad teško prijavila za takmičenje.