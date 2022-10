U VEZI SU 6 GODINA, BIO JE UZ NJU DOK SE HRABRO BORILA ZA ŽIVOT: Dea otkrila šta je NAJLJEPŠE što je čula od Mladena!

Dea Đurđević i Mladen Mijatović su godinama u vezi i planiraju porodicu, a uvijek pamti najljepšu rečenicu koju joj je izgovarao.

Voditejka Dea Đurđević je prije nekoliko godina doživjela tešku saobraćajnu nesreću od koje se dugo oporavljala, a najveća podrška su joj tokom bolnih i teških dana bili majka i vjerenik Mladen Mijatović, o kojem je govorila gostujući kod koleginice Sanje Marinković u emisiji "Magazin In".

"Postoje li komplimenti, a nikada niste uspjele da ih čujete?", bilo je pitanje koje je Sanja postavila svojim gošćama, na šta je Dea Đurđević pomenula svog dugogodišnjeg izabranika.

"Ja sam čula, ono što sam željela da čujem. Najlepši kompliment od Mlađe mi je bio: 'Jedva čekam da dođem kući, zato što si ti kod kuće'. Od drugara da sam 'brat' i da sve može da mi se kaže, to je za mene ozbiljan kompliment", rekla je Dea i otkrila neke pojedinosti iz perioda prije nesreće.

"Ja sam radila po deset sati na Pinku, sama vježbala dikciju, nikome nije palo na pamet da me pohvali. Samo se postavljalo pitanje: 'Čija sam?'", priznala je Dea, a nakon nesreće je to prestalo: "Onda je samo prestalo to da se ponavlja, čija sam".