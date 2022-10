"IMAŠ VELIKE DUGOVE, BJEŽIŠ SA SPLAVOVA I NE PLAĆAŠ CEHOVE" Mića raskrinkao Ćertića, OSRAMOTIO ga

Zadrugari tokom porodičnog sastanka imaju priliku da otkriju šta im najviše smeta u interakciji sa cimerima u Bijelog kući.

Izvor: Kurir

- Ja sam veliki čovjek, volim da dijelim sa ljudima, samo imam da kažem da mi ne uzimaju lične stvari. Zaista me to jako nervira. Mene tuđe svađe ne zanimaju - rekao je Ša.

- Našao sam jednom prilikom dva fejk duksa, a nisam ih pipnuo. Kada je bila afera 'pile', tog dana smo osumnjičeni bili Zorica i ja, Neca me je osudio da sam ukrao musli. Ja sam obukao famermerke, koje su moje, to tvrdim. Nemoguće je da ja imam iste farmerke kao on, jer nam obim struka nije isti. Kunem se u moj život da su to moje farmerke, ne kažem da je on ukrao, samo sam rekao da su to moje farmerke - rekao je Uroš Ćertić.

- To su moje farmerke, imam ih od prvog dana, ja tvrdim da je tako - rekao je Bilal.

- Nemoj da lažeš, to su moje farmerke. Kada sam ostavio svoje stvari da se suše, neko ih je skonio, odnio u radionicu, stavio na pod da stoje tako. Nije ih ni ukrao, ni nosio, samo pomjerio, a stavio svoje fejk dukseve - rekao je Uroš.

- Ja sam rekao da ja hranu dobijam, da samo jedem povrće, ne želim da mi neko krade i baca hranu, to je provokacija. Uroše, ja sam sa tobom imao sukobe, rekao sam ti šta mi smeta kod tebe, ti si počeo da me vrijeđaš, da mi svašta govoriš. Ja znam da ovde svi govorite da vam Uroš krade hranu, a ćutite - rekao je Mića.

- Kada me vrijeđate, ja podjelim proteine sa vama - rekao je Uroš.

- Ti si pobacao sam sve proteine drugima - kazao je Mića.

- Ti si osoba koja dođe ovdje sa svega pet stvari, a uzimaš od drugih sve što stigneš - rekao je Uroš.

- Ti prvi imaš velike dugove, to svi znaju, ti bježiš sa splavova, a ne plaćaš cehove - kazao je Mića.