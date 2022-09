FILIP CAR SMUVAO NATAŠU ŠAVIJU! Nakon Dalile i Maje uhvatio srpsku starletu - bila na rođendanu, otkriveni SVI DETALJI!

Filip Car je rođendan slavio i s Natašom Šavijom!

Bivši učesik Zadruge, Filip Car, juče je proslavio rođendan, a tamo je, pored brojnih zadrugara, bila i svima poznata starleta s kojom je navodno uplovio u vezu - Nataša Šavija!

Posle dve turbulentne veze, s Dalilom Dragojević i Majom Marinković s kojima je zauvijek raskrstio, bivši zadrugar iz Crikvenice navodno je ponovo uludo zaljubljen, kako "Kurir" saznaje.

"Njih dvoje se nisu odvajali jedno od drugog. Cijelu noć su uživali u strastvenim poljupcima i zagrljajima. Na Filipovom licu moglo se primijetiti koliko je zaljubljen. Poslije pakla koji je prošao sa Dalilom, Šavija mu je došla kao melem. Svi znaju da Filip voli djevojke poput Nataše. Ne bi se on toliko razvlačio s Majom, da nije bio opčinjen njenim izgledom, ali djeluje da će se smiriti pored Šavije. Pričalo se po medijima da je u romansi s nekom atraktivnom crnkom, ali to nije istina, on je ludo zaljubljen u Šaviju. Pa imali smo svi prilike da vidimo, kakav je Filip kada se zaljubi. On voli ludački", tvrdi izvor.

Ove navode nisu ni ptvrdili ni demantovali ni Filip Car ni Nataša Šavija, jer se nisu javljali na telefon.

Inače, Caru je rođendan čestitao Dejan Dragojević, a još veći šok je bila čestitka Maje Marinković!