Od fotografija Jelene Karleuše vam neće biti dobro, a tek snimak...
Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastar
Pevačica Jelena Karleuše ima dane kada na svojim društvenim mrežama izbaci mnoštvo provokativnog sadržaja, a ovog puta je baš mislila na "odrasle" i njima priredila raj za oči.
Pevačica je na svom Instagram profilu objavila golišave fotografije kojima je razbila ovu društvenu mrežu, a preko 2 miliona njenih pratilaca sa nevericom su gledali koliko dobro izgleda.
U nizu fotografija i snimaka, Jelena je pokazala svaki deo svog tela, a na ove prizore ne samo da su uzdisali muškarci nego i brojne žene.
"Danas se osećam divlje", napisala je pevačica u opisu jednog seksepilnog snimka, a onda sa pratiocima pokazala i deo nastupa u kom je pred kameru stavila golu guzu, pa pogledajte kako je to izgledalo:
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karleuša
Izvor: Instagram/karleusastar
Izvor: Instagram/karleusastar
Pevačica je podelila i brojne fotografije, izuzetno provokativne i pravi raj za muške oči, pa zavirite u njih:
Vidi opis
KARLEUŠA ZA ODRASLE: Jelena objavila slike od kojih muškarcima staje srce, a žene ljubomorno gledaju! BOMBA (FOTO,VIDEO)
Skloni opis
Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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Izvor: Printskrin, Instagram/karleusastarBr. slika: 15
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