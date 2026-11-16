Nova Netfliksova serija "The Body" izazvala je kontroverze i prije nego što je stigla na platformu, a posebno oštre reakcije stigle su iz vjerskih krugova.

Izvor: Netflix

Psihološki horor, čija je radnja smještena u katoličku školu, našao se na meti kritika zbog navodnog vrijeđanja hrišćanskih vrijednosti.

Pokrenuta je čak i peticija za njegovo uklanjanje sa Netfliksa, koja je do sada prikupila više od 90.000 potpisa.

Serija je premijerno prikazana 11. novembra, ali rasprave o njenom sadržaju počele su još nakon objavljivanja prvih promotivnih materijala. Dok jedni smatraju da se njome na neprimjeren način predstavljaju religija i vjerski simboli, drugi ističu da je riječ o fikciji koja kroz horor žanr obrađuje važne društvene teme.

Izvor: Netflix

O čemu govori serija?

Radnja je smještena u 2004. godinu i prati članice plesne grupe u katoličkoj školi. Nakon što njihov obred inicijacije krene po zlu, djevojke počinju da doživljavaju uznemirujuće vizije i neobjašnjive događaje. Situacija postaje sve dramatičnija, dok se među stanovnicima grada širi masovna histerija.

Autorka Kvin Šepard kroz priču koja kombinuje psihološki i natprirodni horor istražuje teme odrastanja, seksualnosti, religije i potrebe za pripadanjem. Poseban akcenat stavljen je na odnos mladih prema vjeri, ali i na uticaj okruženja na formiranje njihovog identiteta.

Izvor: Netflix

Više od 90.000 potpisa

Najveće nezadovoljstvo izazvao je način na koji su u seriji predstavljeni katolička vjera i vjerski običaji. Organizatori peticije tvrde da "The Body" izvrće vjerske simbole, povezuje katoličke obrede sa satanizmom i prikazuje hrišćanstvo na uvredljiv način.

Zbog toga su pozvali Netfliks da povuče seriju sa svoje platforme, a njihova inicijativa prikupila je više od 90.000 potpisa.

Pogledajte trejler:

The Body Izvor: Netflix

(Mondo)