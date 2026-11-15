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Četiri kandidata napustila takmičenje: Produkcija "Zvezda Granda" donijela konačnu odluku

Četiri kandidata napustila takmičenje: Produkcija "Zvezda Granda" donijela konačnu odluku

Autor Jovana Milićević
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U novoj emisiji "Zvezda Granda" petoro kandidata izborilo je direktan prolazak, sedmoro je prošlo kroz baraž, dok su se četiri takmičara oprostila od takmičenja.

Četiri kandidata napustila takmičenje "Zvezde Granda" Izvor: Youtube prinstcreen / Zvezde Granda

Novo izdanje muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" donijelo je niz zanimljivih nastupa, ali i neizvjesnu borbu među kandidatima koji su se nadali plasmanu u naredni krug.

Za četvoro učesnika takmičenje je završeno, dok je petoro uspjelo da obezbijedi direktan prolazak. Ostali kandidati morali su da se bore za svoju šansu u baražu.

Direktan plasman u narednu fazu izborili su Aleksandra Verbić, Violeta Veselinović, Smiljan Samija, Kenan Ethemi i Saldin Dolić.

Dodatnu priliku za nastavak takmičenja dobili su Nikolina Ribić, Stefan Novaković, Tamara Jovanović, Lazar Mihajlović, Aleksandra Bučkova, Mila Ivanov i Miodrag Živković, koji su uspeli da prođu baraž.

Ipak, za Milicu Mihajlović, Miroslava Lukića, Ivana Marinkovića i Ivu Aćimović ovo je bio poslednji nastup u aktuelnoj sezoni "Zvezda Granda". Oni nisu uspjeli da se izbore za mjesto u narednom krugu.

(/MONDO)

Tagovi

Zvezde Granda eliminacija takmičari

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