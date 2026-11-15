U novoj emisiji "Zvezda Granda" petoro kandidata izborilo je direktan prolazak, sedmoro je prošlo kroz baraž, dok su se četiri takmičara oprostila od takmičenja.
Novo izdanje muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" donijelo je niz zanimljivih nastupa, ali i neizvjesnu borbu među kandidatima koji su se nadali plasmanu u naredni krug.
Četiri kandidata napustila takmičenje: Produkcija "Zvezda Granda" donijela konačnu odluku
Za četvoro učesnika takmičenje je završeno, dok je petoro uspjelo da obezbijedi direktan prolazak. Ostali kandidati morali su da se bore za svoju šansu u baražu.
Direktan plasman u narednu fazu izborili su Aleksandra Verbić, Violeta Veselinović, Smiljan Samija, Kenan Ethemi i Saldin Dolić.
Dodatnu priliku za nastavak takmičenja dobili su Nikolina Ribić, Stefan Novaković, Tamara Jovanović, Lazar Mihajlović, Aleksandra Bučkova, Mila Ivanov i Miodrag Živković, koji su uspeli da prođu baraž.
Četiri kandidata napustila takmičenje: Produkcija "Zvezda Granda" donijela konačnu odluku
Ipak, za Milicu Mihajlović, Miroslava Lukića, Ivana Marinkovića i Ivu Aćimović ovo je bio poslednji nastup u aktuelnoj sezoni "Zvezda Granda". Oni nisu uspjeli da se izbore za mjesto u narednom krugu.
(/MONDO)