"Uvijek ću je zvati moja Milica": Terza otvorio dušu o bivšoj vjerenici i priznao da je promijenio ponašanje u Eliti

Borislav Terzić Terza otkriva kako se mijenja u rijalitiju, nakon komentara Mahira Pjanića o njegovom budžetu.

Izvor: Pink printscreen

Tokom redovne podjele budžeta u Beloj kući u "Eliti 10" ponovo je došlo do tenzije za crnim stolom, a u centru pažnje našao se Borislav Terzić Terza. Povod za njegovo novo izlaganje bio je komentar Mahira Pjanića, koji mu je dodijelio srednji budžet i usput se osvrnuo na njegovo učešće u rijalitiju.

Terza nije prećutao opaske cimera, već je odmah otvorio karte i progovorio o bivšoj verenici Milici Veličković. Objasnio je šta je naučio iz prethodnih lomova i zbog čega je ove sezone riješio da povuče kočnicu, promijeni taktiku i više ne pravi iste greške pred kamerama.

"Ove sezone vodim računa, dijete raste, moja Milica, ja ću je uvijek zvati moja, ona se zaposlila na televiziji, da joj kažu: 'Vidi ovaj tvoj majmun šta radi'", rekao je Terza.

Otkrio kakav odnos ima sa Glorijom

Terza se potom osvrnuo i na odnos sa Glorijom Jelovac, sa kojom provodi dosta vremena u Bijeloj kući. Kako je poručio, trenutno mu odgovara da se sa njom druži, jer na taj način izbjegava situacije zbog kojih bi kasnije mogao da se kaje.

"Sa Glorijom se družim, vjeruj mi da mi je mnogo bolje. Ne dozvoljavam više da se blamiram", poručio je on.

Podsjetimo, Milica i Terza su u prethodnom periodu izgladili odnose zbog ćerke Barbare. Da među njima trenutno vlada korektan odnos, pokazala je i Milica kada mu je za rođendan uputila emotivnu čestitku.