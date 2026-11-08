Kijanu Rivs ponovo postaje Džon Vik: Animirani film otkriva najopasniju noć iz njegove prošlosti

Ljubitelji akcionog serijala o Džonu Viku dobiće priliku da zavire u jedan od najvažnijih događaja iz prošlosti legendarnog plaćenog ubice.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kijanu Rivs vraća se ulozi Džona Vika, ali ovaj put samo glasom, u animiranom filmu koji će prikazati događaje iz prošlosti legendarnog plaćenog ubice, prije prvog dijela filmskog serijala iz 2014. godine.

Kako piše portal LADbajbl, studio Lajonsgejt potvrdio je Rivsov povratak u projekat koji je prvi put najavljen u aprilu 2025. godine na festivalu Sinemakon u Las Vegasu.

Film je najavio Adam Fogelson, predsjednik filmske grupe studija Lajonsgejt, a režiju potpisuje Šenon Tindl, autor animiranog filma "Ultraman: Rising".

Radnja prati Džona Vika dok izvršava legendarni Nemogući zadatak, odnosno ubistvo svih rivala u jednoj noći. Tim poduhvatom oslobodio se obaveza prema Visokom stolu i stekao pravo na miran život sa suprugom Helen. O ovom zadatku govorilo se u ranijim filmovima, ali ga gledaoci nikada nisu imali priliku vidjeti.

"Mogućnosti su neograničene, i u animaciji i u svijetu Džona Vika. Ne postoji priča o Džonu Viku koju fanovi žele da vide više od Nemogućeg zadatka", rekao je Fogelson prilikom najave projekta.

Čed Stahelski, koji je režirao sva četiri glavna filma o Džonu Viku, na novom animiranom ostvarenju učestvuje kao jedan od producenata. Istakao je da je japanska animacija jedan od njegovih najvećih kreativnih uticaja.

"Japanska animacija imala je ogroman uticaj na mene, posebno na serijal o Džonu Viku. Prilika da razvijemo anime o Džonu Viku djeluje kao savršen korak naprijed za ovaj svijet", rekao je Stahelski.

Datum premijere animiranog filma još nije objavljen. Rivs je Džona Vika prvi put igrao 2014. godine, nakon čega su uslijedila još tri nastavka, piše Klix.

Posljednji put pojavio se u toj ulozi u filmu "Iz svijeta Džona Vika: Balerina" iz 2025. godine, u kojem glavnu ulogu tumači Ana de Armas.

(Mondo)