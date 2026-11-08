Svi pričali da je film užasan, a oborio rekord na Netfliksu: Triler s Benom Aflekom neviđeni hit, gledalo ga 70 miliona

Triler sa Benom Aflekom "Animals" postavio rekord na Netfliksu, samo četiri filma ostvarila su isti rezultat

Izvor: Netflix

Triler "Animals“ sa Benom Aflekom u glavnoj ulozi ostvario je redak uspeh na Netfliksu. Film je četiri uzastopne nedelje bio najgledaniji naslov na globalnoj listi filmova na engleskom jeziku, čime je postao prvi film objavljen 2026. godine kojem je to pošlo za rukom. Riječ je o rezultatu koji je do sada ostvarilo samo nekoliko Netfliksovih naslova, piše "ScreenRant".

"Animals“ je na Netfliks stigao u oktobru, a već u prvoj nedelji zauzeo je prvo mjesto sa 23,8 miliona pregleda. U drugoj nedelji imao je 30,8 miliona, a u trećoj 10,7 miliona pregleda. U četvrtoj nedelji ostao je na vrhu sa još 4,7 miliona pregleda. Ukupno je tako u prvom mjesecu prikupio oko 70 miliona pregleda, prenosi Index.hr.

Ben Aflek film Animals Netflix

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Iako Netfliks redovno objavljuje nove filmove, retko se dešava da neki naslov duže od dve nedelje ostane na prvom mjestu. Tokom 2026. godine čak 24 različita filma zauzela su vrh liste, ali samo su se dva, „The Rip“ i „Animals“, tamo zadržala duže od dvije nedelje.

Podaci o gledanosti pokazuju koliko je teško održati takvo interesovanje. Od juna 2021. godine, kada su počele da se objavljuju nedeljne liste, ukupno 164 različita filma bila su na prvom mestu. Samo 85 ih je tamo ostalo najmanje dvije nedelje, a tek 19 najmanje tri nedelje.

Animals film trejler Izvor: Youtube / Netflix

(Nova, MONDO)